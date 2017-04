Kjell Inge Røkke blar opp for kunstgressbane til sønnenes fotballklubb

Fotballklubben i Asker er svært takknemlig for at milliardærfamilien Røkke/Eidsvig vil være med å finansiere deres nye kunstgressbane.

Fotballklubben Frisk Asker skal bygge ny kunstgressbane og klubbhus – og familien Røkke/Eidsvig har tilbudt seg å betale for deler av det.

Kjell Inge Røkke (58) og kona Anne Grete Eidsvigs (51) to yngste sønner spiller begge på Frisk Asker.

– I dag har ikke klubben et eget anlegg. For ett år siden forespurte vi familien Røkke/Eidsvig om bidrag til det, og det har de sagt ja til, så lenge Asker kommune stiller med tomt. Det ønsker kommunen å gjøre, og så lenge det går i orden, så vil familien bidra med økonomisk finansiering, sier nestleder i Frisk Asker fotball, Sondre Prestegard, til VG.

Nestlederen påpeker at finansieringen vil være et samarbeid mellom familien Røkke/Eidsvig, klubben, Asker kommune og tippemidler.

Fotballklubben vet ennå ikke hvor mye prosjektet vil koste, men ifølge nestlederen må en klubb ofte ut med flere millioner kroner for et kunstgressanlegg.

Prestegard forteller at klubben er svært takknemlig for milliardærfamiliens sjenerøse tilbud.

– Vi er veldig heldige. Det vil bety noe enormt dersom vi får et eget anlegg. Det vil endre hverdagen for både spillere og foreldre dersom vi får en bane i nærmiljøet, sier han.

NESTLEDER I FOTBALLKLUBBEN: Sondre Prestegard. Foto: Privat

Møtt med applaus

Siden fotballklubben ikke har et eget anlegg, må de forflytte seg mellom flere ulike baner når de spiller kamp eller har trening.

– I vår må klubben flytte rundt ettersom hvor det er ledig bane. Vi spiller på ulike grendebaner som tilhører borettslag når det ikke er ledig plass en felles kunstgressbane i Asker.

– Vi var frustrerte over å ikke kunne tilby gode treningsforhold til spillerne, så derfor tok vi kontakt med familien Røkke/Eidsvig, sier han.

Den gledelige nyheten om at milliardærfamilien vil være med på finansieringen, ble overbrakt til klubbens spillere og deres foreldre onsdag denne uken, da klubben hadde et kickoff-møte.

– Nyheten ble møtt med applaus, sier Prestegard.

Fotballklubben har omtrent 500 barn som medlemmer, samt 100 voksne.

Får gratis tomt

Klubben håper at den nye kunstgressbanen kan stå klar innen ett år.

Rådmannen i Asker kommune har foreslått at fotballklubben skal få leie en tomt på Vettre gratis i 30 år, slik at de for egen regning kan bygge kunstgressbane og klubbhus der. Saken om tomten ble behandlet av Asker formannskap i januar, så det eneste som gjenstår nå er at kommunen og klubben skal inngå en avtale.

Ragnar Sand Fuglum, direktør for Kultur og teknikk i Asker kommune, vil ikke kommentere familien Røkke/Eidsvigs delfinansiering.

– Vi samarbeider med Frisk Asker om å få etablert en kunstgressbane og et klubbhus på Vettre i Asker. Kommunen vil inngå en leieavtale med Frisk Asker om at de kan disponere en tomt til dette formålet. Det er i tråd med våre planer om at vi ønsker at idrettslag skal finansiere og bygge anlegg selv, sier Fuglum til VG.

– Det er opp til Frisk Asker fotball hvordan de velger å finansiere prosjektet, sier han.

Tomten som kommunen vil leie ut gratis til fotballklubben ligger like ved Thon Hotel Vettre i Asker.

Deler med lokalsamfunnet

Dette er ikke første gang milliardæren Røkke bruker sine penger på lokalsamfunnet.

For seks år siden var Røkkes familie med på å finansiere 20 ballbinger i Asker, både for idrettslag og borettslag. Fotballbingene var Røkke-familiens gave til Askers befolkning.

Da Røkke flyttet inn i sin bolig på Konglungen i Asker i 2010, bidro han økonomisk til finansieringen av en gang- og sykkelvei i området, ifølge Dagens Næringsliv.

Røkke, som er største aksjonær i industrikonsernet Aker ASA, er Norges 10. rikeste.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Kjell Inge Røkke torsdag.