Kirkens Nødhjelp til frontalangrep på Frp og Sylvi Listhaug, gir partiet terningkast én

Kirkens Nødhjelp har gått gjennom partiprogrammene til alle partiene på Stortinget for å se hvem som har «den beste politikken for å skape en mer rettferdig verden».

I lys av ukens debatt mellom Knut Arild Hareide og Sylvi Listhaug, velger Kirkens Nødhjelp å publisere terningkastene en uke før planen. Og organisasjonen er ikke nådig i sin dom over Frp.



De gir Frp sitt partiprogram terningkast én. KrF og SV får terningkast seks, Venstre og MDG får fem, Ap og Sp får fire og Høyre får tre.

– Verdensborgere flest kommer dårlig ut av Fremskrittspartiets politikk. På samtlige utviklingspolitiske områder står så vel tiltakene som analysene til stryk, sier Lisa Sivertsen, som leder Kirkens Nødhjelps avdeling for politikk og samfunn.

– Hverken solidarisk eller i tråd med kristne verdier



Hun påpeker at Frp er det eneste partiet som ikke nevner FNs bærekraftsmål i sitt partiprogram.

– Frp er det eneste partiet som har gått ned et hakk siden forrige vurdering, fordi partiprogrammet gir oss ingen svar om hvordan vi skal møte verdens utfordringer. De har fått terningkast én nå, de hadde to sist gang, og vi mener at i fire år i regjering burde Frp klart å utvikle en mer tydelig utviklingspolitikk, sier Sivertsen.

KRITISK: Lisa Sivertsen, som leder avdeling for politikk og samfunn i Kirkens Nødhjelp, mener Frps utviklingspolitikk ikke er god nok. Foto: Lucian Muntean/Kirkens Nødhjelp

– I hvor stor grad er terningkastene påvirket av organisasjonens politiske ståsted?

– Kirkens Nødhjelp er en politisk nøytral organisasjon. Vi har gått gjennom partiprogrammene, og har kun vurdert politikken ut fra det partiene selv har meldt. Alle partiene er vurdert ut fra de samme åtte kriteriene, sier hun.

De åtte kriteriene går på FNs bærekraftsmål, bistand, klima, oljefondet, skatt, våpeneksport, handel og gjeld.

Listhaug svarer på kritikken



– Det kunne ikke blitt tydeligere enn det er i vår rapport. KrF er særdeles kunnskapsrike og ambisiøse når det kommer til norsk bistand, mens Frp knapt anerkjenner bistand som et verktøy for fattigdomsbekjempelse, sier Sivertsen til VG.

– Hadde det vært opp til Frp ville mer penger på bistandsbudsjettet blitt satt til å begrense innvandring til Norge. Det er hverken solidarisk eller i tråd med kristne verdier som nestekjærlighet, og å gi mer til de som har minst, sier hun.

Sylvi Listhaug sier de har vært klare på at de skal stille opp når det er krig og konflikt

– Det er nok av rapporter opp gjennom tidene som har vist at det er vanskelig å svare for hvilke resultater norsk bistand har, og hva måloppnåelsen har vært og så videre. Kirkens Nødhjelp nyter godt av et stort bistandsbudsjett, og er en av de organisasjonene som får mye penger til å drive bistand, sier Listhaug til VG.

– Det viktigste for Frp, som også er veien ut av fattigdom for de fleste land, er at man produserer varer og har internasjonal handel. Det at du får selge varene dine og bygger arbeidsplasser, så folk får noe å leve av, sier Listhaug.

– Og så har vi vært klar på at vi skal stille opp når det er krig og konflikt, naturkatastrofer og den slags, understreker hun.



Kirkens Nødhjelp: – Listhaug snakker mot bedre vitende



Sylvi Listhaug og Knut Arild Hareide barket mandag sammen om norsk bistandspolitikk, fordi Listhaug gjentok argumentet om at KrF er mer opptatt av mengden bistand enn hva pengene brukes til. Det mener Hareide at er ren løgn.

Kirkens Nødhjelp kaster seg inn i debatten på KrFs side.

– Listhaug snakker mot bedre vitende når hun angriper Hareide for å være mer opptatt av volumet på bistanden enn av innholdet. Faktum er at Frp i sitt partiprogram ikke sier noe som helst om innhold i bistanden, heller ikke forslag til hva som kan gjøres bedre. Og hva angår volum, så handler det utelukkende om kutt, sier Sivertsen.

Tidligere bistandsminister for KrF: Kunnskapsløst av Listhaug



Listhaug: Sannheten svir, Hareide!

Dette er terningkastene:

Ap

– Mange av de viktige utviklingspolitiske temaene er berørt i Arbeiderpartiets program. De konkrete tiltakene er for få og for svake på felter som klima, gjeld og våpeneksport. I tillegg savner vi klarere ambisjoner om at Norge skal gå foran, skriver Kirkens Nødhjelp i sin begrunnelse.

Høyre

– Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg har holdt en høy profil rundt FNs bærekraftsmål. På de aller fleste utviklingspolitiske områdene mangler Høyre de konkrete tiltakene og virkemidlene som kan bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål, skriver Kirkens Nødhjelp.

Frp

– Det er bra at Frp har noe politikk på et viktig område som gjeld, men løsningen er lite ambisiøs og trenger å oppdateres. Det er generelt svært få endringer i dette området i partiprogrammet fra forrige periode og vi stiller spørsmål ved om det er tilstrekkelig intern debatt i partiet for å videreutvikle politikken på et område som er i stadig endring, skriver Kirkens Nødhjelp.

Sp

– Når Senterpartiet nå går fra å være et lite til et mellomstort parti, så er det på tide at partiet skaffer seg en mer utbrodert utviklingspolitikk. På felt som bærekraftsmål, bistand og delvis skatt og handel er det ganske bra, men på for mange områder har Senterpartiet lite eller ingenting å melde i utviklingspolitikken, skriver Kirkens Nødhjelp, og gir dem terningkast fire under tvil.

SV

– SV har gjort hjemmeleksen og har vedtatt et jevnt over svært godt utviklingspolitisk program. Til venstre for midtstreken er SV en testvinner, skriver Kirkens Nødhjelp.

KrF

– KrF leverer et jevnt over svært godt utviklingspolitisk program. Et eksempel til etterfølgelse for partiets friere på begge sider av midtstreken!, skriver Kirkens Nødhjelp.





Venstre

– Vi har noen merknader på blant annet skatt, men på de fleste områder har Venstre med seg de viktigste momentene i utviklingspolitikken. Vi håper Venstre vil fronte disse områdene i større grad, skriver Kirkens Nødhjelp.

MDG

– En kikk på forrige partiprogram sammenholdt med dette viser at MDG har kommet ganske langt i utviklingspolitikken de siste fire årene. Nå er mye god politikk på plass på mange områder, med et lite stykke igjen på områder som gjeld og handel, skriver Kirkens Nødhjelp.