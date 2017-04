Ukjent norsk dritt-eventyr i Kina

BEIJING (VG) Asker-selskapet Cambi skal rense slammet fra kloakken til 20 millioner kinesere i Beijing.

Etter seks år i den kinesiske kulden er norske selskaper igjen i kontakt med kinesiske myndigheter og næringsliv for å etablere nye avtaler.

Næringsminister Monica Mæland og Statsminister Erna Solberg leder en historisk stor norsk delegasjon, med 230 deltakere, anført av Telenor-sjef Sigve Brekke og Statoil-sjef Eldar Sætre.

De skal møte over 1000 kinesiske næringslivsledere og det skal inngås minst 14 kontrakter.

Selskapet Cambi (ekstern lenke) er en av dem. De har spesialisert seg på å behandle slam fra avløp og kloakk og har landet en lukrativ avtale med myndighetene i Beijing.

– Veldig glad



Cambi-sjef Per Audun Lillebø ved norske Cambis renseanlegget i Kina. Foto: Cambi

– Vi begynte å kikke på Kina i 2009 og opprettet kontor der i 2010. Vi har ikke opplevd noen problemer som følge av de politiske problemene som har vært med Norge. Vi blir behandlet som et internasjonalt selskap og vi er veldig glade for at vi har vunnet kontrakten med å behandle slammet fra avløpet og kloakken i Beijing, sier Cambi-sjef Per Audun Lillebø.

– Det er ikke noen liten seier: Kan du fortelle hvorfor det var mulig?

– Beijing har et kommunalt vann- og avløpssystem, som leder avløpet til flere store renseanlegg. Der renses vannet og vi behandler slammet som blir igjen. Vi har utviklet et miljøvennlig system, hvor vi behandler massen under høy temperatur og trykk. Som de likte.

– Hva er det miljøvennlige?

– Vårt system gjør at plassbehovet reduseres med en tredjedel, mengden som skal fraktes ut av byen halveres, dermed blir det mye mindre transport, og du får ut ca. 50 prosent mer fornybar energi i form av biogass i prosessen. Sluttproduktet er et trygt gjødselprodukt som ikke lukter. I tillegg minsker utslippene av metan, som er en viktig drivhusgass.

Også Washington



Han sier de snart skal ha fem anlegg rundt om i Beijing og at to er åpnet.

Selv om få i Norge utenom bransjen har hørt om Cambi, har kineserne fått med seg at selskapet har vunnet en rekke slike kontrakter i ledende verdensbyer.

– Vi har levert anlegg som behandler slammet fra hele vann- og avløpssystemet i Washington, for fire-fem millioner mennesker. Det er ikke så mange som i Beijing, men det er en stor jobb. Vi har også levert til Dublin, Santiago, Brisbane, Brussel og Singapore, – og store deler av London for å nevne noen andre eksempler av våre leveranser.

ANLEGGET: Det er installasjonene midt i renseanlegget som Cambi har bygget, som gjør at energiforbruket minskes og et rent miljøprodukt kommer ut. Foto: Cambi

Normaliseringen av Norge-Kina-forholdet * Norge har ikke hatt politisk kontakt med Kina siden 2010, da Nobels fredspris gikk til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo. * Høsten 2014 avslørte DN at den rødgrønne regjeringen hadde klar en avtale med en norsk innrømmelse, men denne ble aldri signert. * I desember ble det klart at den seks år lange og kalde fronten mellom Norge og Kina er over da partene skrev under på en avtale om normalisering av forholdet. * Bare tre personer har vært fullt involvert i normaliseringsprosessen: Utenriksminister Børge Brende (H), statsminister Erna Solberg (H) og utenriksråd Wegger Strømmen. * Forholdet har skapt flere problemer for Norge. Blant annet ble holdt utenfor da Kina lettet opp i sine visumregler i fjor. Norge ble også holdt utenfor det gode selskap da Kina innførte 72-timers visumfrihet i Beijing-området i 2012.

Den offisielle åpningen skjer med litt uvante rammer når et av Cambis anlegg åpnes her i Beijing: Norges statsminister Erna Solberg står for den offisielle åpningen under sitt besøk i Kina denne uken.

Med den begrunnelsen fikk Cambi Innovasjon Norges internasjonaliseringspris i 2011. I 2012 ble bedriften tildelt både Forskningsrådets Innovasjonspris og Ernst & Young Entrepreneur of The Year.

Cambi ble grunnlagt i 1989 og har sakte men sikkert vokst til å bli en bedrift med over 160 ansatte, med 58 leverte anlegg og kontorer i ni land.

Gode penger i dritt



Og det er veldig gode penger i god gammeldags dritt:

Cambi-selskapene omsatte samlet for rundt 350 millioner kroner i fjor og fikk et resultat på ca. 60 millioner kroner før skatt.

Lillebø og familien sitter på 66 prosent av aksjene.

– Vi er godt fornøyd med dit vi har kommet og har stor tro på fremtiden, blant annet i Kina, hvor vi håper prosjektene vi har fått i Beijing utløser at vi kan få nye oppdrag i andre kinesiske byer, sier Lillebø.

Torsdag opplyste næringsministeren at forhandlingene om en frihandelsavtale mellom Norge og Kina gjenopptas.