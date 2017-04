I dag møtes verdens to mektigste menn. Største floke: Nord-Korea

BEIJING/OSLO (VG) Amerikansk professor i Beijing sier at kineserne er rystet over Donald Trump og tror Nord-Korea blir tema i møtet mellom verdenslederne.

Det er knyttet stor spenning til møtet mellom verdenslederne ettersom den kinesiske presidenten Xi Jinping er på vei til Florida for å møte Donald Trump.

Kina har blitt en av Trumps største utfordringer, og en styrkeprøve for den amerikanske presidentens utenrikspolitikk.

Trump provoserte blant annet Kina da han tok telefonen fra Taiwans leder Tsai Ing-wen. Kina truet med å stanse samarbeidet med USA hvis Trump endret USAs syn på at Taiwan er en del av Kina - den såkalte ett-Kinapolitikken. Trump har senere forsikret om at han støtter denne politikken, men har også kommet med mange andre provoserende uttalelser knyttet til valuta, arbeidsplasser og Nord-Korea.

VG møter amerikanske John L. Holden, professor ved Universitetet i Beijing på en benk på universitetsområdet.

KOMMER TIL NORGE: John L. Holden er assiserende rektor på Yenching Academy ved universitetet i Beijing. Han sier han kommer til Norge til sommeren, for å få norske studenter til Kina. Foto: Gøran Bohlin , VG

Holden tror spesielt tre temaer blir viktig i møtet.

– Det første er faktisk at de har en sjanse til å bli kjent. Det er viktig. Det andre er om de blir enige om å presse Nord-Korea.

Vil presse Kina på økonomiske sanksjoner

Donald Trump har også kritisert Kina for ikke å vise nok handlekraft for å håndtere Nord-Korea og uttalte nylig før besøket at USA er villige til å handle alene dersom ikke Kina tar en hardere linje mot truslene fra Nord-Korea.

– Hva kan komme ut av det?

– Det dreier seg om Kina blir med på økonomiske sanksjoner mot Nord-Korea.

Det tredje han tror vil bli et klart tema i møtet er handel og det at Trump har prøvd å stemple Kina som en «valutamanipulator».

– Trump begynte sin presidenttid med å true Kina med økte tollbarrierer. Skjer det, vil det komme motreaksjoner som ingen er tjent med.

Kinesisk UD har tidligere slått tilbake mot valutaangrep fra Trump og uttalt: «Vi er ikke mestere i devaluering, men vi er mestere i økonomisk vekst»

– Hva mener kineserne om Trump?

– Vanlige folk vet ikke så mye. De følger med og finner det underholdende. Mange av de utdannede i Kina var til å begynne med positive, men mange er nå bekymret. Trump sjokkerte Kina da han fremmet tvil om ett-Kina politikken. Verdensledere gjør ikke slikt, sier Holden.

Fire om Trump

VG er på plass i Beijing for å dekke statsminister Erna Solbergs besøk med kinesiske ledere for å normaliserer Norges diplomatiske og politiske forhold til Kina. Solberg møter Kinas president Xi Jinping, rett etter han har vært i møte med USAs president Donald Trump og vi har spurt kinesere på gaten i Beijing om hva de tenker om Trump.

Jacob Lin, Beijing Foto: Gøran Bohlin , VG

Jacob Lin

– Jeg er usikker på ham. Han er ikke inkluderende. Vi får se hvordan det går, men jeg ville ikke hatt Trump som president.

Billy

– Jeg er positiv, han er businessmann og det liker jeg. Men jeg er skeptisk til at han kan bli for mektig. Her i Kina er de syv i ledelsen og de fungerer som et team. Det fungerer bedre.

Eric Chou

– Han er litt sprø og tøff i tonen, men politikken trenger folk fra businessverdenen.

Zhao Yu

– Han er litt morsom. Vårt land er vennlig og åpen overfor andre land og jeg håper at han også vil være det overfor andre. Han er forretningsmann og det er bra.

Tror det roer seg

Det er også knyttet spenning til striden i Sørkinahavet som har tidligere ført til at Kina har sendt hangarskip til Sør-Kinahavet og USA har krevd at Kina stanser utbyggingen av holmer og skjær i farvannet.

Holden tror imidlertid at stormen rundt dem nå kommer til å roer seg.

– Forholdet mellom Kina og USA er som et stort tankskip: Det tar lang tid å endre kurs. Begger er avhengige av hverandre og selv om det stormer, er alle tjent med at kursen ikke endres for mye.

BEIJING: John L. Holden er assiserende rektor på Yenching Academy ved Universitetet i Beijing. Foto: Gøran Bohlin , VG

Han har vært professor ved Guanghua School of management i Beijing, men er nå assisterende rektor ved Yenching Academy ved samme universitet. Til sommeren kommer han til Oslo for å lete etter norske toppstudenter.

– Jeg ble spurt av ledelsen ved Universitetet for tre år siden om jeg ville lede et arbeid for å utvikle studier i kinesisk. Det kunne jeg ikke si nei til. Vi har hentet de beste studentene fra hele verden, som vil lære Kina å kjenne: 125 studenter fra 43 land, dessverre ingen fra Norge, men jeg skal til Oslo til sommeren og prate med læresteder, så jeg tror vi snart også har norske studenter.

Xi og Trump skal blant annet spille golf på Trumps eiendom Mar-a-Lago, i Palm Beach Florida.