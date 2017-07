Hareide om EUs krav om frigivelse av Xiaobo: – Regjeringen har opptrådt med en pinlig taushet

Sv, Ap, Krf og Venstre er kritiske til Erna Solbergs taushet rundt Kinas håndtering av fredsprisvinner Liu Xiaobo.

De mener Norge bør stille seg bak EU og andre internasjonale lederes krav om frigivelse.

Fredag sluttet EU seg til kravet om frigivelse av den kreftsyke fredsprisvinneren Liu Xiaobo. EU føyer seg inn i rekken av en rekke internasjonale ledere og diplomater som har tatt til orde for at fredsprisvinneren må slippes fri.

Flere land, som USA og Frankrike, har også tilbudt seg å ta i mot Xiaobo, men Solberg og regjeringen forblir tause rundt saken.

Partileder i Krf, Knut Arild Hareide, er skuffet over statsministerens reaksjon.

Han mener Norges vennskapsforhold til Kina får en alt for høy pris hvis Norge skal tie i slike saker.

– Regjeringen har opptrådt med en pinlig taushet i denne saken. Jeg er glad for at Norge begynner å få et normalisert forhold til Kina, men det skal ikke gå på bekostning av menneskerettigheter. Det er et tema vi aldri må bli tause rundt, sier Hareide.



– Felles verdigrunnlag



Hareide mener Norge nå må slutte seg til EU og rekken av internasjonale ledere, og kreve løslatelse av Xiaobo.

– Jeg er svært glad for at EU nå har fremmet dette kravet overfor Kina. Norge bør stille seg bak dette kravet uavhengig av om Xiaobo har fredspris eller ikke.

Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt mener også Norge bør handle annerledes.

«Her synes jeg Norge burde gjøre en felles sak med de andre europeiske landene, slik det er naturlig i spørsmål om menneskerettigheter, der vi deler felles verdigrunnlag», sier Huitfeldt i en skriftlig uttalelse.



MÅ HANDLE: Anniken Huitfeldt (Ap) mener Norge bør stille seg bak kravet til de andre europeiske landene. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Krevende sak



VG har vært i kontakt med Erna Solbergs statssekretær Sigbjørn Aanes som igjen henviser til Utenriksdepartementet ved spørsmål rundt håndteringen av denne saken.

I en kommentar til kritikken skriver kommunikasjonssjef i UD Frode Overland Andersen følgende til VG:

«Dette er en krevende sak som vi følger nært. Ingen europeiske regjeringessjefer eller utenriksministre har uttalt seg om saken så langt. Vi har brukt over seks år på å finne tilbake til en normalisering av forholdet til Kina. Det er avgjørende med et samarbeid med Kina om blant annet klima, energi og handel. Vi må huske hvor vanskelig og kompliserte denne prosessen har vært. Forholdet til Kina må bygges fra grunnen og vi har fortsatt en lang vei å gå. Vi følger den humanitære situasjonen til Liu Xiaobo. Våre tanker går til han og hans familie. Det er viktig at han nå får medisinsk behandling».

– Nyttige idioter for Kina

– Regjeringen både gjør feil og tar feil i denne saken, sier stortingskandidat for SV og tidligere generalsekeretær i Amnesty, Petter Eide, og utdyper:

– De gjør feil fordi Norge aldri skal akseptere menneskerettighetsbrudd uansett hvilken relasjon de har til landet, og de tar feil fordi logikken bak strategien er at Norge vil få et dårlig forhold til Kina hvis vi ikke støtter dem. Det er feil.

Eide mener situasjonen nå viser at det er behov for en ny Kina-politikk.

– Det vi ser fra Solberg er feig unnfallenhet, og liten grad av mot til å ta opp grunnleggende prinsipielle spørsmål, sier Eide.

Han mener det er ekstra ille at Solberg og regjeringen vender Xiaobo ryggen ettersom det var sentrale personer innad i Høyre som ønsket Xiaobo som fredsprisvinner.

– De fremstår som nyttige idioter for Kina og gjør akkurat som Kina vil. Regjeringen støtter krenkingen av Xiaobos rettigheter, og hjelper Kina med å straffe han for hans ytringer, sier Eide.

SYK: Dette udaterte bildet som er gitt til Associated Press skal vise Liu Xiaobo, til venstre, sammen med sin kone Liu Xia på et sykehus i Kina, etter at han ble sluppet fra fengsel for å komme på sykehus. Fredsprisvinneren har leverkreft. Foto: , AP

– Jeg synes statsministeren bør kunne uttale to klare helsetninger om Liu Xiaobo, og kreve at både han og hans kone må behandles i tråd med grunnleggende menneskerettigheter, sier nestleder i Venstre Ola Elvestuen til Aftenposten.

Et annet statsoverhode som også har holdt seg taus i saken er den tyske forbundskansleren Angela Merkel. Hun er under press på hjemmebane, og det knytter seg nå interesse til om saken vil bli et tema når den kinesiske presidenten Xi Jinping kommer til landet i forbindelse med G20-møtet, der vår egen statsminister også vil være til stede.