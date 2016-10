Sykehusklovnene vurderer å droppe parade etter klovnehysteriet

Sykehusklovnene gjøgler videre for de minste pasientene, men er usikker på om de vil gjennomføre paraden i Oslo sentrum.

De siste ukenes tilfeller av skumle klovner som har skremt både barn og voksne skaper problemer for feiringen av sykehusklovnenes 15-årsdag.

– Vi har ikke kansellert noe av arbeidet vi gjør på barneavdelingene. Der er det mange barn som kjenner klovnene, sier Kristin Zachariassen.

Sykehusklovnene går som regel to og to inn på pasientrommet for å glede alvorlig syke barn.

Denne uka feirer organisasjonen sitt jubileum med lansering av boka «Magisk medisin» og premiere på familieforestilling onsdag.

– Vi har vært maks uheldig med timingen, sier Zachariassen. Sykehusklovnene ønsker ikke å skremme folk, og vurderer derfor å droppe en jubileumsparade som var planlagt i Oslo fredag.

Zachariassen sier en beslutning vil bli tatt onsdag ettermiddag.

Ifølge Aftenposten har organisasjonen også opplevd at salget av billetter til familieforestillingene denne uka, har stoppet opp.

