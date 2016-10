Sykehusklovnene bruker klovnenesen til å hjelpe barn i dyp krise. De ser med uro på klovnefenomenet som nå har spredt seg til Norge.

De er totalt tretti klovner med røde neser som går rundt på norske sykehus for å spre glede. Sykehusklovnene har fått med seg «killer clowns»-fenomenet, som nå har spredt seg til Norge. Det siste døgnet har klovner skrekkmasker dukket opp over hele landet.

– Det har jo ingenting med klovn på gjøre. Det handler om å skremme, sier Martha Kjørven til VG.

Hun har tilbrakt dagen på barnekreftavdelingen på Rikshospitalet i Oslo som klovnen Olympia. Med seg har hun Bella Bing Bong, også kjent som Hedda Munthe.

– Vi bruker ikke mye sminke, så det blir som en maske. Det er bare nesen, resten av oss. Vi har ikke store sko eller svære parykker, vi er bare mennesker, sier Munthe til VG.

– Noe vi må jobbe imot



De norske sykehusklovnene er tydelige: Det kan være traumatiserende for barna å møte klovner med skumle masker og mye sminke.

– Jeg tenker at det er en utrolig ond handling. Hvis hensikten er å skremme andre mennesker, er det noe man lett kan få til. Det å skape frykt og lage et samfunn der man er redd for å gå ut lenge eller å gå fritt ute uten å møte på slike ting, er noe vi må jobbe helt imot, sier sykehusklovn Elisabeth Helland Larsen til VG.

Hun har jobbet som klovn i 25 år.

– Det er nok skremmende ting i verden om vi ikke skal spe på med å kle oss ut og skremme hverandre, det trenger vi ikke akkurat nå, understreker hun.

Politiet har tidligere understreket at selv om de som står bak klovnestrekene mener det er morsomt og uskyldig, så kan det oppleves som svært skremmende for de opplever det.

– Kan opparbeide frykt



Mens de som nå tar på seg klovnemasker vil skremme, prøver sykehusklovnene å trøste. På Rikshospitalet går de inn til folk som kanskje er på sitt mest sårbare, til barn som er syke.

– Det beste med jobben er å møte alle disse fantastiske menneskene og se den sterke kjærligheten mellom folk i unntakstilstand. Å se hvor sterke folk er når de gjelder og å bidra til å virvle opp positiv energi der det trengs, det er en ære, sier Helleland Larsen.

De tre klovnene på Rikshospitalet er enige om at de tror dette er en trend som snart vil gå over.

– Dette er motpolen av det vi holder på med, men de som ikke kjenner vår type klovning kan kanskje opparbeide en frykt for klovner generelt, hvis det er dette bildet som når gjennom – gjennom mediene – av en «horror clown», sier Helland Larsen.

– Like skummelt med Mikke Mus



Men hva er egentlig forskjellen på en snill og skummel klovn? Sykehusklovnene sier det handler mye om sminken.

– Det er et amerikansk fenomen som har vart i veldig mange tiår, med filmer som «The Joker» og «It» og krimbøker. At klovn har blitt brukt som skrekk er ikke et nytt fenomen, men det som dukker opp nå er noe med anarkistisk med at folk bare tar på seg en maske og stiller seg opp, sier Helland Larsen.

– Det hadde vært like skummelt om det hadde vært Mikke Mus eller et hjortekostyme, for det handler om at folk er skjulte og at du ikke vet hensikten deres. Her er det også folk som har hatt dårlige hensikter, sier Helland Larsen.

– Masker i seg selv kan være skumle for små barn, enten det er en klovn eller noe annet. Å i det hele tatt skremme folk, uansett hvordan man gjør det, er ikke pent. Hadde det hoppet en mann i treningsbukser ut fra bak et tre, hadde jeg vært kjemperedd, sier Munthe til VG.

