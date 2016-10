Politiet: «Killer clowns» kan straffes

Kler du deg ut som klovn og skremmer eller truer folk, kan du bli straffet, advarer politiet.

– Vi ønsker på det sterkeste å advare mot denne typen virksomhet. Dette kan fort rammes av ulike straffebestemmelser, sier Steven Hasseldal, politimester i Øst politidistrikt, til VG.

Hensynsløs og plagsom atferd kan for eksempel straffes med bot eller fengsel i inntil to år. Men også andre paragrafer i straffeloven kan brukes.

– Er du maskert og løper etter noen med et balltre eller lignende gjenstander kan det tendere mot trusler og det kan også rammes av paragrafen som går på skadeverk, sier Hasseldal.

Men politiet vil ikke, som de har gjort i England, be folk slutte å kle seg ut som klovner i det offentlige rom.

– Vi ønsker ikke å ramme lovlig virksomhet som å gå ute på Halloween eller andre som kler seg ut for å ha det morsomt. De som gjør dette nettopp for skape frykt og kanskje legge det ut på nettet, skjønner hvor grensen går, sier Hasseldal.

– Snakk med barna



Og selv om det kanskje kan virke uskyldig og morsomt for de som holder på med det, kan det oppleves som svært skremmende for de som blir utsatt for dette, mener politimesteren.

– Jeg vil anmode foreldre om å ha en dialog med barna sine om dette og fortelle at det ikke er greit. Og er det eldre personer som står bak, må de huske at saken kan bli påtalt og straffet, sier Hasseldal.

Et av tilfellene skjedde tirsdag på Nes på Romerike. «Klovnen» var en 13 år gammel gutt som slo etter en bil med hockeykølle. Barn under 15 år kan ikke straffes.