Politiet: Dropp skumle klovnemasker på Halloween

Klovnehysteriet brer om seg landet over. Når Halloween nå nærmer seg, ber politiet om at folk kler seg ut som snille klovner.

– Det er lov å være skummel på Halloween, men man kan vise litt hensyn, sier politioverbetjent ved Drammen politistasjon, Jan Dystland, til VG.

Han håper at folk i uken frem mot Halloween, som er 31. oktober, kan vise mer hensyn enn hva mange klovner har gjort så langt i oktober.

Bakgrunn: «Killer Clowns»-fenomenet har kommet til Norge

Åtte klovner skremte barn på vei til skolen

En gjennomgang VG har gjort viser at politiet siden 11. oktober har fått rapporter om minst 50 ulike tilfeller av såkalte «killer clowns».

Episodene er av ulik alvorlighetsgrad; noen klovner lusker rundt og ser bare skumle ut, mens andre slår ned turgåere eller truer med kniv. Mange av tilfellene involverer barn:

* Så sent som torsdag skal en klovn ha truet en tiåring med balltre.

* Forrige uke hoppet ifølge Tønsbergs Blad en klovn ut av skogen og løp etter en elleve år gammel gutt, med en ukjent gjenstand i hånden.

* En morgen tidligere i oktober skal åtte klovner ha skremt flere barn på vei til skolen, ifølge Sandefjords Blad.

– Lov å være skummel, ikke ondskapsfull



SKUMMEL: Aina Innerdal møtte en såkalt Killer Clown i Eidsvågen i Møre og Romsdal. Foto: Aina Innerdal

Politioverbetjent Dystland ber om at de som måtte ønske å kle seg ut som klovner, heller velger de snillere variantene.

– Skal man først være klovn på Halloween, må man være snill, synes jeg. Den røde nesa og smilefjeset som er litt sirkusaktig kan man bruke. Det er de stygge maskene folk skremmer med, og det synes jeg ikke er greit, sier Dystland til VG.

Han understreker at folk selvfølgelig må gjøre som de vil, men ber om at man tar hensyn.

– Også er det lov å være skummel på Halloween. Det må man også gjerne markere, men man trenger ikke være ondskapsfull, sier han.

– Snakk med barna



Han oppfordrer foreldre til å bli med barna ut og gå, i tillegg til at man tar en prat om killer clown-trenden i forkant av Halloween.

– Snakk med barna hvis de skal ut på Halloween, og blir gjerne med dem. Vær til stede i området, så klarer man å finne en fornuftig balanse mellom det som er skummelt og det som er gøy, sier Dystland til VG.

Forsker om klovnetrenden: – Designet for å spre frykt

– Det er en form for terrorisme



Politiet har ved flere anledninger bedt om at klovnehysteriet tar slutt, og minner om at dette kan være mye verre for ofrene enn det de utkledde klovnene tenker over.

– Det er en form for terrorisme, fordi det er skremmende for folk flest. Folk blir redde for å gå utenfor døren. I utgangspunktet er dette guttestreker, klovnene tenker sikkert ikke lengre enn at de skal skremme folk litt. Men det blir mange ringvirkninger av dette, og folk blir redde, sier operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt, Ole Kristian Bekkedal.

Flere klovnetilfeller er også ulovlige og kan medføre straff.

– Det kommer selvfølgelig an på situasjonen, men vi kan komme til å anmelde for skremmende og hensynsløs atferd, eller ordensforstyrrelse, sier Bekkedal til VG.