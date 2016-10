Leketøyskjede fjerner klovnekostymer fra butikkene

Leketøygiganten Ringo har valgt å trekke alt av klovnekostymer fra sine 114 butikker etter de siste dagers episoder rundt om i landet.

Ifølge NRK vil avgjørelsen gjelde en stund framover, og det omfatter også kostymedeler som røde klovneneser.

– Vi har bedt alle våre butikker om å fjerne alt som har med klovnekostymer å gjøre, sier administrerende direktør Gro Svendsen i Ringo.

– Den klovnetrenden rundt om i verden er vel bare for å skremme og lage videoer for deretter legge ut på YouTube. Samtidig er vi blitt gjort oppmerksomme på at politiet har fått inn ti til tolv anmeldelser på en dag – og det også med kniv. Det vil ikke vi være med på, fortsetter hun.

Trenden «killer clowns» har blitt knyttet til figuren Pennywise i boken «It» av Stephen King. En miniserie basert på boken ble laget i 1990, men nå er en kinofilm på trappene neste år.

