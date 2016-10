Kjøpesenter fryktet «killer clowns»: Innleide klovner måtte gå med navneskilt

Flere råd om prat om skremmende klovner

**Be barna komme til deg hvis de hører noe mer om klovner som gjør de redde.

**Si at de skal ikke være redde for å bry deg og tenke at de «pysete» om de blir redde.

**Om det skjer noe nytt som omtales i media, ta dette tidlig opp med dem slik at det ikke er samtalene med venner som får bestemme oppfatningen av nyhetene

**Si at du overhodet ikke tror at noen klovner vil angripe dem, men at du likevel vil at de skal ha en plan for hva de skal gjøre om det de frykter skulle skje. Om de har en plan trenger de bare tenke på den av og til, og ellers unngå å tenke på bekymringene (jf. neste punkt).

**Planen kan være: Ta med en gang kontakt med en voksen. Ring på første og nærmeste dør, eller løp bort til en voksen som de kan fortelle det til. Om de har mobiltelefon kan de ringe hjem. Ikke forsøk å ta bilde av klovnene som det første de gjør, bare om de er på trygg avstand.

**Gjør dem oppmerksomme på at de kan bli mer redde når de er sammen i en gruppe, fordi stemningen lett smitter. Om de vet at de lett blir redde, er det best å holde seg unna disse samtalene.

**Si at nå som det nærmer seg Halloween, har flere butikker sagt at de ikke vil selge klovneutstyr, og at dere heller ikke vil at de skal bruke noe som minner om klovner om de kler seg ut.