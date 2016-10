Barneklovner jaget til skogs av ungdommer

Ungdomsgjengen dro frem balltre med spiker da de så en 14 år gammel gutt utkledd som klovn i Brumunddal.

Fenomenet «Killer clown» har minst to sider. I tillegg til at mange blir skremt av klovnene, så er det også flere tilfeller hvor klovnene blir angrepet og straffet med overdrevet vold. Disse videoene, av klovner som blir utsatt for vold, er veldig populære på YouTube.

Mandag kveld ble ungdommer i rånermiljøet i Brumunddal tilsynelatende provosert da de så på appen Jodel at noen gutter skulle spille inn et klovnestunt ved skolen.

– Jeg har aldri vært så redd. I løpet av kort tid ble parkeringsplassene og veien ved skolen fylt opp med biler med ungdommer i. Ut av bilene kom sinte ungdommer. En truet oss med et balltre. Vi ble jaget opp i skoleskogen, forteller Rudy Edvardsdal til lokalavisen Hamar Arbeiderblad.

KLOVNEDRAKTEN: Slik så Simen Larsen (14) ut. Foto: John Arne Holmlund , Hamar Arbeiderblad

Guttene hadde på forhånd spurt politiet om de kunne få «skremme litt» i Kongsvegen ved Mørkved skole. Rudy, som har over 1.000 følgere på YouTube, skulle filme, mens kompisen Simen Larsen hadde iført seg klovnemaske og gul klovnedrakt.

– Jeg gjemte meg i skogen, tok av klovnemasken og drakten og gjemte kostymet, før jeg våget å bevege meg hjemover. Jeg skjønner ikke hvorfor disse ungdommene var så sinte, sier Simen til HA.

Politiet: «Killer clowns» kan straffes

VG har snakket med moren til Rudy som kom til skolen etter å ha snakket med sønnen på telefon. Hun måtte be ungdommene levere tilbake to hoverboard som de hadde stjålet fra guttene.

– En av ungdommene kom bort til meg med brettene og sa at guttene burde være litt forsiktige og at de faktisk kunne fått bank, forklarer Line Edvardsdal til VG.

Hun mener ungdommenes reaksjon er kraftig overdrevet. Hun påpeker at guttene ikke hadde noe våpen, de sto i ro og skremte ingen.

– Ok, ting skjer i USA, men vi er i Norge. Det er et helt annet land. De må forstå at det er forskjell på voksne og barn. Det har gått helt over styr når barn blir jaget med balltre med spiker, sier hun Edvardsdal videre.

Bakgrunnen for fenomenet «Killer clown» er Stephen Kings skrekkroman «It» fra 1986. Filmen basert på boken kommer på kino til neste år, med Bill Skarsgård i rollen som den oppdiktede drapsklovnen «Pennywise». Både filmselskapet og forfatter benekter av klovnefrykten er en form for viral markedsføring.

De siste dagene har trenden spredd seg via sosiale medier fra USA og Storbritannia til Norge. Tirsdag kveld måtte politiet rykke ut etter meldinger om skremmende klovner i Salten, i Romsdal og på Romerike.

