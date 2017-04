Måtte vente tre uker på svar fra samferdselsministeren: – Aldri opplevd lignende

Arbeiderpartiets Else May Botten ville vite hvor mye av det regjeringen nå fremhever fra Nasjonal Transportplan, som er gammelt nytt. Det brukte Ketil Solvik-Olsen 21 dager på å svare på.

– Nå har det tatt så lang tid at jeg mistenker at den egentlige årsaken er at dette er informasjon Ketil Solvik-Olsen ikke vil ha ut i offentligheten før han legger frem transportplanen, sier Aps Else May Botten til VG.

Fakta om Nasjonal transportplan (NTP) * NTP er en plan som gjelder for tolv år for transport i Norge. * Planperioden ble i fjor utvidet fra ti til tolv år, og det skal lages perspektiv mot 2050. Den revideres hvert fjerde år. * I planen prioriterer regjeringen mellom alle samferdselsprosjekter her i landet og sier hva det skal satses på og bevilges penger til. Bevilgningene må komme i senere års budsjetter, og prioriteringer kan bli endret. * NTP for perioden 2018–2029 legges frem 5.april 2017. Kilde: NTB

15. mars sendte hun et skriftlig spørsmål til statsråden hvor hun krevde en oversikt over hvilke samferdselsprosjekter som ble lovet i den forrige transportplanen, som de rødgrønne sto bak, og hvordan de har blitt fulgt opp under den blåblå regjeringen.

Brukte 21 dager på å svare

Bakgrunnen for spørsmålet er at Botten mener regjeringen har solgt ut gladsaker fra transportplanen som er gammelt nytt:

– I mitt fylke, Møre og Romsdal, la jeg merke til at regjeringen solgte ut at de skal bevilge penger til prosjekter de allerede skulle ha levert på. Det å selge ut gamle saker som nye, er det en gimmic regjeringen har gjort i flere fylker?, spør stortingsrepresentanten.

I henhold til Stortingets forretningsorden skal en stortingsrepresentant få svar etter seks hverdager.

Tirsdag har det gått 21 dager siden Botten sendte inn spørsmålet. Etter at VG kontaktet Samferdselsdepartementet tirsdag, har Botten fått svar.

Hun sier at svaret ble sendt til henne etter at hun senest tirsdag var i kontakt med ekspedisjonskontoret på Stortinget og purret.

– Jeg har aldri opplevd lignende. Det er en arroganse jeg ikke finner meg i. Jeg mistenker at det ligger politiske hensyn bak, sier hun.

Tar det opp med SMK

– Dette er veldig uvanlig, bekrefter Aps Marit Nybakk.

Hun er første visepresident i Stortingets presidentskap, og varsler nå at hun skal ta opp saken med Stortingets presidentskap og deretter ta kontakt med Statsministerens kontor (SMK).

– Det er Statsministerens kontor som er ansvarlig for at statsrådene oppfører seg i tråd med reglene, og nå må SMK skjerpe sine fagstatsråder slik at de overholder fristene, sier Nybakk.

VG er kjent med at Stortingets ekspedisjonskontor har purret på svar fra departementet flere ganger, uten at det har fått fart på sakene.

– Dette er rett og slett en uakseptabel oppførsel av en statsråd. Jeg blander meg ikke inn i hva saken er, men her er det regler som skal følges og svar skal gis innen fristen. Dette forsinker arbeidet for stortingsrepresentantene, sier Nybakk.

Beklager

VG har vært i kontakt med samferdselsdepartementet, som nå har svart Botten.

– Vi gjør vårt ytterste for å svare ut spørsmål fra Stortinget så raskt som mulig og selvsagt innenfor de vanlige tidsfrister. Representanten Botten har nå fått svar, men jeg beklager på det sterkeste at tidsfristen ikke ble holdt, skriver Solvik-Olsen i en e-post til VG.

I e-post til Botten har departementet ved to anledninger beklaget manglende svar, og skyldt på «kompleksiteten i spørsmålet» og reisefravær.

– Jeg kan samtidig berolige Botten med at regjeringen ikke har noen grunn til å skjemmes over resultatene i samferdselssatsingen, slik hun antyder til VG, skriver Solvik-Olsen videre.

Han sier at samferdselsbudsjettet er økt med over 20 milliarder kroner under dagens regjering, tilsvarende vekst på cirka 50 prosent.

– I mange tiår har det vært økende vedlikeholdsetterslep på vei og jernbane. Nå reduseres forfallet. Det er igangsatt en rekke nye prosjekt, og det gjennomføres reformer for å sikre bedre organisering og mer igjen for pengene. De fleste prosjekter gjennomføres på en god måte. Flere prosjekter er fremskyndet og utvidet, for å få mer helhetlig tilnærming. Noen steder har det derimot dukket opp uforutsette utfordringer som må løses, og de utfordringene tar vi.

Onsdag klokken 12.00 legger regjeringen med Solvik-Olsen i spissen frem den nye nasjonale transportplanen.

