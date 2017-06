Kenguru på rømmen på Karmøy

Daglig leder ved Haugaland Zoo tar nå i bruk sauehunder i håp om å fange kenguruen som stakk av tirsdag kveld.

Da kenguruene i den lille dyreparken Haugaland Zoo på Torvastad på Karmøy skulle fôres, stakk den ene av dem av. Ifølge Karmøynytt ble den observert i området rundt golfbanen, men ingen har klart å få tak i kenguruen

– Vi hadde folk ute å til klokken 2 i natt men uten hell. I dag tar vi i bruk sauehunder. Vi regner med at kenguruen holder seg i området, sier daglig leder Bernt Kai Velde til NRK.

Omtrent klokken 8 onsdag morgen har fortsatt ikke Haugaland Zoo fått tak i kengeruen, sier Velde til VG.

– Han er ikke langt borte, og nå er det ikke annet nytt enn at vi prøver å få tak i den, sier han.

De får stadig tips om hvor kenguruen kan være, men det er ikke så mye de får gjort med dem.

– Man kan ikke bare gå bort til den, det er ville dyr. Men vi skal prøve å fange den med et nett eller noe, sier Velde.

Han er ikke bekymret for at det er noen farer for kenguruen som ifølge Karmøynytt er observert ved golfbanen på Tovastad.

– Den spiser bare gress den, så den kan leve i åresvis, sier Velde til VG.

Til publikum som eventuelt observerer eller kommer i nærheten av kenguruen har han ett tips:

– La den være i fred, ikke jag den.

Ifølge Velde er ikke kenguruen farlig, men de ber folk som eventuelt støter på den om å være rolig for å ikke skremme den, skriver NRK.

Ifølge Karmøynytt er Haugaland Zoo er de eneste i Norge som har grå kjempekenguru.

