Mattilsynet måtte avlive 16 avmagrede rasekatter i Bergen

I en bolig i Bergen fant Mattilsynet avmagrede, syke og til og med døde katter. Eieren hadde reist vekk.

– De hadde et svært mangelfullt og dårlig levemiljø, sier seksjonsleder Trine Hellan i Mattilsynet til Bergensavisen, som først omtalte saken.

Tilsynet hentet ut 16 nakenkatter fra boligen. De var alle så syke og skadede at de måtte avlives. Det var i tillegg fem døde kattunger på stedet.

Bilder fra stedet viser radmagre katter som har vanskelig for å bevege seg. Flere av bildene er for groteske til at VG kan publisere dem.

UTSULTET: Kattene var radmagre da de ble funnet. Foto: Privat

Flere har sendt inn bekymringsmeldinger om kattene, ifølge BA. En av meldingene kom fra organisasjonen Dyrehjelperne, som hadde blitt kontaktet av huseieren etter at leietakeren hadde reist fra byen.

– Vi kommer til å politianmelde saken. Dette er en grusom sak hvor mange katter har måttet bøte med livet på grunn av mangel på stell og mat, sier Marianne Møller i Dyrehjelperne.

BA har snakket med eieren av kattene, som ønsker å være anonym.

– Jeg burde ikke ha reist fra kattene. Det innser jeg. Men jeg hadde hjelpere som skulle passe på kattene, og trodde det var trygt å overlate kattene til dem, sier hun til avisen.