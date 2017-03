Katten Ernst kom hjem etter ni år

Katteeier Jack Nordheim hadde for lengst gitt opp håpet om å se Ernst igjen. Nå har han dukket opp igjen - ni år etter at han forsvant.

For 11 år siden flyttet katten Ernst til Skellefteå i Nord-Sverige sammen med sin søster og vertsfamilie. Da var Ernst to år og ble fort en utekatt.

– Jeg elsket katten min, vi var bestevenner, forteller den norske ketteeieren Jack Nordheim (26) som på det tidspunktet var 15 år.

Men en dag forsvant plutselig Ernst. Nordheim dro ut for å lete men fant ham aldri.

KARTONG-ELSKER: Katten Ernst Nordheim, også kjent som «Kartong-Ernst» (t.v.) elsker gamle kartonger. Her sammen med sitt nye familiemedlem Charile Jackson Burman Nordheim (2). Foto: Privat

Trodde Ernst var død

– Vi fant søsteren til Ernst, Emma, overkjørt i veikanten, og jeg tenkte da det verste, at det også hadde skjedd med Ernst.

Årene gikk. Nordheim flyttet til Oslo og så tilbake til Skellefteå hvor han begynte å jobbe som bilmekaniker, kjøpte seg hus og stiftet familie.

– Jeg satt og spiste lunsj

på jobb da telefonen plutselig ringte. Det var dyrevernet i Skellefteå som spurte om jeg savnet en katt. Jeg sa «nei jeg savner ikke en katt, jeg har ikke hatt katt på ni år», forteller Nordheim.

Dyrevernet forteller til Nordheim at de fikk inn en katt for to uker siden som hadde en chip som sporet tilbake til Nordheim som eier.

– Jeg tenkte: «Det kan ikke være mulig at Ernst lever etter så mange år ute». Jeg ble rørt og tenkte «endelig skal jeg få igjen katten min ni år senere».

Bodde hos eldre ektepar i mange år

Dyrevernet i Skellefteå forteller til SVT at Ernst hadde bodd hjemme hos et eldre ektepar i en by utenfor Skellefteå siste årene.

– Ernst kom inn til oss på dyrevernet etter at ekteparet døde, og han ble ansett som hjemløs, forteller Madelene Tuoma ved dyrevelferd i Skellefteå.

Hun forteller videre at de ikke hadde noen anelse om at det kunne være en annen eier i bildet, helt til de sjekket chipen som viste at Ernst var registrert med Nordheim som eier.

– Dyrevernet spurte om jeg ville ha katten tilbake, og jeg svarte bare: «Jeg kommer med en gang! Jeg skal ha tilbake katten min!»

Eier: – Vi er bestevenner igjen

Familien Burman Nordheim med Jack, Jessica og Charlie (2) har fått et nytt familiemedlem etter at den savnede katten Ernst har kommet tilbake. Foto: Privat

Da han skulle hente Ernst tok han med en øl-kartong og et gammelt bilde han hadde spart på for å vise at Ernst er hans katt.

– Jeg satt meg ned på huk og tok fram øl-kartongen. Det vekket med en gang Ernst interesse, og han hoppet rett oppi kartongen. Da var vi bestevenner igjen, forteller Nordheim.

– Jeg trodde Jack bare tullet om at Ernst hadde dukket opp igjen helt til vi hentet han. Jack har alltid snakket om katten Ernst så det var flott vi endelig fikk møte han, forteller samboer Jessica Burman.

Hun hadde ikke i utgangspunktet tenkt å bli katteeier igjen.

– Jeg var ikke helt forberedt på det nei, men når det var Ernst så er det jo lov. Han er jo ganske gammel nå så vi skal sørge for at han får noen gode siste leveår, forteller Burman.

I dag er Ernst 14 år gammel. Nordheim forteller at han er helt fin, og lever i sitt beste velgående.

– Han lever et godt liv hjemme hvor han får torskerygg og laksefile.