Fant katten Simba (3) skutt

Samboerparet fikk seg litt av et sjokk da de kom hjem fra jobb fredag ettermiddag og fant katten Simba skutt.

– Vi er rystet over at dette kunne skje og at folk klarer å gjøre noe sånt, sier Idar Olsen og Frida Lund fra Ytre Kaldslett i Tromsø.

SLITEN KATT: Sent fredag kveld var Simba på bedringens vei og våknet av narkosen. Foto: Privat

De oppdaget at noe var galt da de så at katten manglet hår på magen. De fant såret og oppsøkte umiddelbart veterinær.

Der fikk katteeierne beskjed om at Simba var skutt. Det bekreftet det brente området rundt såret, skriver iTromsø, som først omtalte saken.

Skutt og sparket



– Vi tror det dreier seg om et skudd fra et luftgevær. Skuddet har ikke gått så langt inn, og kommet ut igjen, sier Idar Olsen.

Trolig har Simba blitt skutt en gang i løpet av torsdag kveld eller natt til fredag. Den har selv funnet veien hjem etterpå.

KATTEEIER: Frida Lund ble sjokkert da hun kom hjem og fant katten skutt. Foto: Privat , IKKE VG-BILDE

Den tre år gamle huskatten i Tromsø, er til daglig en glad, folkekjær, snill og leken firbent type.

Nå ligger han sliten på sofaen etter narkosen, med krage rundt halsen og er på bedringens vei.

Da det ble tatt røntgen, oppdaget veterinæren et brukket ribben og et som var skjevt.

Sykt gjort



– Hvis noen er så syke at de kan skyte katten vår, så kan de vel sparke han også, sier Idar Olsen.

Simba er aldri ute på lange eventyr. Han holder seg i nabolaget, som er stille og rolig og med mange barnefamilier.

– Vi ønsker ikke å spekulere rundt hva slags mennesker som har gjort dette, sier samboerparet, som er helt nyetablerte i området.

Nå må Simba holde seg innendørs, så lenge han har et åpent sår på kroppen.