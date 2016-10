Kappet naboens uthus i to - avvist i Høyesterett

Høyesterett har avvist Arne Vigelands anke i huskappersaken på Nesøya. Dermed er det klart for straffesaken etter at Vigeland kappet uthuset til en nabo i to i 2014.

Vigeland tapte saken fullstendig i Borgarting lagmannsrett i juni. Dommen gjaldt ikke straffesaken, men spørsmålet om bruksrett til eiendommen striden dreier seg om, skriver Budstikka.

To av naboene fikk både i tingretten og lagmannsretten medhold i at de har bruksrett til arealene til sine eiendommer, som delvis går over eiendommen Vigeland kjøpte i 2007.

2014: Kappet uthus i to – tapte gjerdestrid

– Resultatet i Høyesterett var som ventet. Nå kan straffesaken mot Vigeland gå sin gang, sier prosessfullmektig for naboene. For mine klienter betyr det at de endelig får avgjort erstatningsspørsmålet, for de store skadene som ble gjort. Og de får også satt et endelig punktum for denne saken, sier prosessfullmektig for naboene Sverre Olav Skogrand, til Budstikka.

Vigeland er tiltalt for grovt skadeverk mot naboens uthus, og straffesaken skulle opp for retten i februar, men saken ble trukket fram til den sivilrettslige saken var avgjort.

Det var i april 2014 at Arne Vigeland sørget for å få kappet naboens uthus. Vigeland mente uthuset sto delvis på hans eiendom.