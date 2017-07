Kaotiske tilstander etter massive nedbørsmengder på kort tid

Enorme vannmasser har rammet flere bygder i Nordfjord, hvor flere bygninger og veier har blitt påført store skader.

– Jeg er veldig glad og takknemlig for å bli reddet ut, sier Agneta Torheim til VG rett etter at hun ble evakuert fra huset sitt i Utvik i Nordfjord.

– Det har aldri i manns minne vært så mye flom i Utvik, mener hun.

Den lille bygda i Sogn og Fjordane har virkelig fått merke nedbøren som har falt over deler av Sør-Norge i natt. Naust, drivhus og flere mindre bygninger blitt skylt på vannet, mens både strøm- og vanntilførselen har blitt kuttet, skriver NRK.

FOSSEFALL PÅ GÅRDEN: Vannet flommer rett gjennom gården Hagebakk, som ligger i den flomutsatte bygda Breim i Sogn og Fjordane. Fotografen opplyser til VG at bygningene er sikret. Foto: Runar Sandnes

Joar Flølo i brannvesenet i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane forteller at de har mye mannskap ute og jobber hardt for å sikre garasjer og hus.

– Jeg har ikke opplevd noe sånt noen gang. Nå ser det ut som om det letter litt, men plutselig kommer det regnbyger. Det var ville tilstander. Alt kom på en gang, sier Flølo til VG.

VGs fotograf Hallgeir Vågenes har i morgentimene vært tilstede i Utvik.

Han beskriver at folk står utenfor husene sine og ser hjelpeløse på vannmassenes herjinger. Flere av dem uttaler at de aldri har opplevd flom av denne størrelsen og at de opplever det hele som skremmende.

RENNER OVER: Vannspruten står høyt ettersom Storeelva raser over en av bruene på fylkesvei 60. Reidar Torheim fra Utvik prøver å minimere skadene ettersom flommen herjer i Utvik. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Regnet har ført til flere hendelser for politi og nødetater i natt. Det er store vannmengder, som fører til oversvømmelser av hus og kjellere, sier operasjonsleder Kai Henning Myklebust i Vest politidistrikt til NTB.

– I Kvila i Breim ble en enebolig isolert av store vann- og steinmasser, og brannvesenet måtte redde ut to personer, forteller operasjonslederen.

I Stryn ble et hus totalskadd i en brann som trolig skyldes lynnedslag.

Men også i Gudbrandsdalen har de enorme nedbørsmengder skapt problemer. E6 mellom Kvam og Frya i Gudbrandsdalen har vært stengt i flere timer på formiddagen. Vegtrafikkensentralen kan opplyse at veien ble åpnet igjen noe etter klokken 12 i dag.