Kan ikke love at flere får dyr unntaksmedisin

Fagdirektørene som forvalter unntaksordningen for legemidler som er til metodevurdering, kan ikke garantere at pasienter behandles likt over hele landet.

Legemidler som er til metodevurdering skal som hovedregel ikke tas i bruk i norske sykehus, men det fins en unntaksordning. Denne ordningen praktiseres ulikt fra sykehus til sykehus, ifølge Dagens Medisin.

Avisen skrev nylig at 42 pasienter på Østlandet har fått tilgang til dyre legemidler gjennom ordningen, mot bare 10 pasienter i de andre landsdelene totalt. Helseminister Bent Høie engasjerte seg i saken, og ba de regionale helseforetakene (RHF-ene) sikre at unntaksordningen blir kjent og praktiseres likt i hele landet.

Det er fagdirektørene i RHF-ene som har utformet ordningen. Baard-Christian Schem, fagdirektør i Helse vest og leder av Bestillerforum, sier de vil ta helseministerens brev til etterretning. Han kan imidlertid verken garantere lik praksis over hele landet, eller oppmykning i regelverket.

– Vi skal vurdere det, men vi må ha en ordning som er gjennomførbar i situasjoner med betydelig tidspress for pasientene det gjelder. Jeg tror alle forstår at det å lage omfattende regelverk vil være svært krevende, og det er ikke sikkert ulikheten blir mindre ved å la unntaksordningen omfatte flere. Vår grunnholdning er derfor at vi må komme i en posisjon der vi raskt får tatt beslutninger innenfor det ordinære systemet, sier Schem.

