Stortinget krever politisvar fra Amundsen

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) må forklare Stortinget hvilken ansvar han hadde da den samlokaliserte operasjonssentralen i Drammen ble skrotet.

I en serie artikler har VG skrevet om maktspillet om nødsentralene, og hvordan den samlokalisert operasjonssentralen i Drammen ble vedtatt nedlagt. Politidirektoratet (POD) snudde i siste time og valgte Tønsberg til nytt hovedsete.

Nå må justisministeren svare Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Ber Amundsen redegjøre

Stortinget har vedtatt at nødsentralene i Norge skal samlokaliseres, altså at hvis du ringer 110 for brann, 112 for politi eller 113 for helse, så skal de tre operasjonssentralene enkelt jobbe sammen for å gi deg hjelp.

Bakgrunn – VG avslører: Maktspillet om nødsentralene

Kontrollkomiteen vil vite mer om hva som lå bak beslutningen om å legge ned alarmsentralen i Drammen, som siden 2010 har hatt samlokalisering med brann, politi og helse, og i stedet etablere en ny sentral i Tønsberg, uten helse.

Tirsdag sendte de et brev til justisministeren.

Kontrollkomiteen viser til at justisministeren på politisk kvarter sa han var trygg på at dette har vært en «god og skikkelig prosess».

«Kan statsråden redegjøre for sitt ansvar i arbeidet som førte til avgjørelsen om å avvikle den samlokaliserte operasjonssentralen SAMLOK i Drammen, samt begrunne hvorfor dette har vært en «god og skikkelig» prosess fra politimester, Politidirektorat og Justis- og beredskapsdepartementet?», skriver Kontrollkomiteen i brevet til justisministeren.

VG AVSLØRER: Beordret politimester til å trekke seg fra prestisjeprosjekt i Bodø

Stiller spørsmål om ansvar

– Vi lurer på i hvilken grad statsråden er ansvarlig for det som har skjedd, sier Per Olaf Lundteigen (Sp), som har tatt opp saken i kontrollkomiteen, til NTB.

Politimester om politihus i Tønsberg: Fra toppkarakter til slakt på fem måneder

Han mener det nå verserer to forståelser av saken:

– Den ene er at politimester og ikke minst POD har opptrådt i strid med det som var statsrådens vilje og ønske. Den andre er at statsråden stilltiende har gitt sine instruksjoner, mot det som er offentlig sagt, til POD, som så etter beste evne har forsøkt å gjennomføre dette. Det har ikke gått så bra.

– Sterke indikasjoner



Lundteigen håper komiteen kan drøfte saken på sitt møte kommende tirsdag.

Komitéleder Martin Kolberg mener saken er alvorlig uansett om det skulle vise seg at POD har handlet på egen hånd utenfor departementets kontroll, eller om departementet stilltiende var informert og aksepterte utfallet.

– Det er sterke indikasjoner på at direktoratet har hatt andre preferanser enn det Stortinget har bestemt. Hvis det er tilfelle – og det er det vi egentlig spør statsråden om – viser det fram en helt håpløs situasjon, sier han til NTB.

Les også: POD-topper frarådet Lundteigen-møte