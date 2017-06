«Mr. Samlok» ble vraket til toppjobb i politiet

I over seks år har han vært politiets ansikt utad for den samlokaliserte nødmeldingssentralen i Drammen. Men da Jan Erik Strøm søkte jobben som sjef for den nye operasjonssentralen i Tønsberg, ble han vraket.

Politimester Christine Fossen i Sør-øst politidistrikt innstilte i stedet en person fra sin innerste krets, Kenneth Berg fra Tønsberg, til den viktige jobben.

Blant politifolk i Drammen som VG har snakket med, tolkes dette som en klar forbigåelse av Strøm, og en straff for at han at offentlig har uttalt at han var motstander av å legge ned SAMLOK i Drammen.

Denne fremstillingen avviser politimester Fossen overfor VG.

— Jeg søkte på stillingen, men fikk den ikke. Jeg ble innstilt som nummer to, sier Jan Erik Strøm til VG.

Han er i dag fungerende leder i politiet i Søndre Buskerud i Drammen.

— Er du skuffet?

SJEF: Politimester Christine Fossen i Sør-Øst, Norges nest største politidistrikt, ønsket ikke Drammens Jan Erik Strøm som sjef for den nye operasjonssentralen i Drammen. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

— Ja, jeg er skuffet, og har en del tanker rundt det. Jeg har sammen med to andre ledere fra brann og helse bygd opp SAMLOK i Drammen. Modellen fra Drammen skal som kjent være konseptet også for alle de andre operasjonssentralene i Norge. Planen min var å ta med meg den erfaringen jeg har fra SAMLOK over i den nye operasjonssentralen i Tønsberg.

Disfavør



— Tror du det faktum at du i mange år har vært en offentlig talsmann for SAMLOK i Drammen, og for samlokalisering av nødetatene generelt, har talt til din disfavør ved denne ansettelsen?

— Det har jeg en del tanker om, men det er vanskelig for meg å kommentere det, sier Strøm.

Ansettelsesrådet på fem personer sto for innstillingen. Fire støttet Kenneth Berg, én støttet Strøm.

Christine Fossen er helt uenig i at Strøm er forbigått.

— I intervju med VG sa du nylig at enkelte politifolk i Drammen har nektet å akseptere at hovedsetet ble lagt til Tønsberg. Var Strøm en av dem du hadde i tankene når du sa dette?

Godt forhold



— Nei, jeg har jobbet med Jan Erik Strøm i mange år, og alltid opplevd å ha et godt forhold til ham, sier Fossen til VG.

— Skyldes vrakingen av Strøm at han var «Mr. Samlok» i Drammen?

— Ansettelser i politiet foretas av et ansettelsesråd bestående av fem personer og søkerne vurderes ut i fra kvalifikasjonsprinsippet opp mot kravene i utlysningsteksten.

— Har det vært en fordel eller en ulempe for Strøm at han vært sjef for den eneste samlokaliserte nødmeldingssentralen i Norge?

— Dette handler ikke om "for eller mot Samlok", jeg henviser til utlysningsteksten for stillingen som leder av "Fellesoperative tjenester".

— Har ikke Jan Erik Strøm mer omfattende operativ erfaring enn Kenneth Berg?

Taushetsplikt

— Vurderingene som ansettelsesrådet foretar er undergitt taushetsplikt, og jeg kan derfor ikke kommentere hva som har vært vurdert og vektingen av kriteriene.

— Strøm mener seg forbigått, og ønsker et møte med deg om saken. Hva er din kommentar til det?

— Jeg har tilbudt Jan Erik Strøm å gjennomføre et møte, men han har selv foreløpig valgt å utsette dette.

— Du sa i intervju med VG at mange stikker kjepper i hjulene, og at «dine egne» var ute etter å ta deg. Er vrakingen av Strøm et konstruktivt bidrag til å dempe konfliktnivået i Sør-Øst politidistrikt?

— Jeg har beklaget disse uttalelsene, Sør-Øst politidistrikt er inne i en stor omstillingsfase ved at fire politidistrikt skal bli til ett, hvilket innebærer at et betydelig antall ledere vil få andre oppgaver.

Stortinget vedtok i juni 2015 den såkalte Nærpolitireformen. Som en del av den skulle de tre blålysetatenes nødsentraler samlokaliseres, i første omgang politi og brannvesen, deretter helse.

Modellen og «konseptet» for alle de 12 politidistriktene var SAMLOK i Drammen, Norges til da eneste samlokaliserte operasjonssentral.

Motstand i POD



VG har gjennom en serie artikler avslørt at Politidirektoratet (POD) var sterke motstandere av å la samlokalisering være en del av Nærpolitireformen.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård ga overfor VG følgende karakteristikk til denne delen av Nærpolitireformen: «Eksepsjonelt lav måloppnåelse».

Et halvt år etter stortingsvedtaket, besluttet POD å nedlegge SAMLOK i Drammen, ved å legge hovedsetet i Sør-Øst politidistrikt til Tønsberg. Dette til tross for at POD først gikk inn for Drammen som nytt hovedsete.

Strøm var fra 2009 til 2015 visepolitimester og leder for fellesoperativ enhet i daværende Søndre Buskerud politidistrikt. Det var denne rollen som gjorde ham til «Mr. Samlok» i Drammen. Fra 2001 var han politistasjonssjef i Drammen.

— Jeg er blitt bedt av Jan Erik Strøm om å representere ham i møter med arbeidsgiver. Han har bedt ledelsen i Sør-Øst politidistrikt om et møte der de skal forklare hvorfor dette har skjedd, sier nestleder Kjell Eivind Rilvaag i lokallaget til Norsk politilederlag.

Møte



— Politimesteren har sagt at hun vil møte meg og Rilvaag. Jeg er interessert i høre hennes begrunnelse, og så får vi ta det derfra, sier Strøm.