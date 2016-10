Stadig flere overgripere utgir seg for å være barn på nett

Seksualisert språk, ønske om videochat, lite utfyllende Facebook-profil. Det er tegnene som kan tyde på at du er i kontakt med en nettovergriper, ifølge politiet.

I dag avslører VG norske menn som har sett på direktesendte overgrep mot barn og mindreårige. På Filippinene pågår en stor etterforskning mot flere overgrepsgrupper. VG har fått tilgang til informasjon og loggmateriale fra overgrepsgruppene, som viser at flere av kundene er nordmenn.

En av mennene som har bestilt nett-misbruk fra Filippinene, utgir seg på Facebook for å være en tenåringsjente.

Det bekymrer Kripos.

– Gjør man slikt bør alarmklokkene ringe. Dette er en vanlig metode for å komme i kontakt med barn, sier Laila Søndrol, leder for Kripos' seksjon for seksuallovbrudd til VG.

Tall fra politiet på anmeldt kriminalitet viser at seksualforbrytelser mot barn under 16 år er typen kriminalitet som øker kraftigst. Fra 2013 til 205 har økningen vært på 82 prosent. En stor andel av disse sakene gjelder barn som blir lurt til å opptre seksuelt foran kamera.

Politiet om nettovergrep: – Vi avdekker bare toppen av isfjellet

SAMTALER MED 15-ÅRING: Denne nettsamtalen hadde en norsk rektor med en fiippinsk 15-åring, ifølge dagens artikkel i VG Helg. En annen av mennene som hadde kontakt med samme overgrepsgruppe, utgir seg på nett for å være en norsk tenåringsjente. Det er en type adferd som bekymrer politiet.

VG har vært i kontakt med samtlige politidistrikter. Kun ett forteller VG at de for tiden ikke etterforsker en sak hvor en overgriper har utgitt seg for å være barn.

I Troms etterforskes en ung mann som har utgitt seg for å være en 15-år gammel jente. Så langt har politiet funnet nærmere 70 fornærmede, forteller politiadvokat Elin Norgård Strand. Mannen kontaktet ofrene primært via Facebook.

– Det er veldig enkelt å opprette en falsk profil på Facebook. Vi ser at han gikk etter jenter mellom 12 og 15 år. Noen av barna avslørte raskt profilen som falsk, forteller Strand.

Likevel var det nesten 70 barn som skal ha blitt misbrukt over nett av mannen.

– Vi ser at sakene oftere har et stort antall fornærmede, sier hun.

Les også: Slik presses ungdommer for nakenbilder på nett



– Gi konkrete råd

Det samme forteller politiinspektør Rolf Thoresen ved Innlandet politidistrikt. Han var påtaleansvarlig for den såkalte «Helikopterlegesaken» i 2010, hvor en person for første gang ble dømt for voldtekt via tekstmeldinger. Saken var banebrytende, og i dag er det flere personer som er tiltalt og dømt for voldtekt via sosiale medier eller internett.

– Vår erfaring er at den eneste grunnen til å utgi seg for å være en annen, er at en har til hensikt å utøve kriminell atferd. Oppdager man at slikt skjer, burde en meldte fra til politiet og avslutte kommunikasjonene med vedkommende, sier han.

VOKSNE SOM UTGIR SEG SOM BARN: – Det blir bare flere og flere slike saker. Det som forbauser meg, er at foreldre ikke passer bedre på barna sine, sier politiinspektør Rolf Thoresen fra Innlandet politidistrikt. Foto: Jo E. Brenden / Scanpix

For tiden etterforsker Innlandet politidistrikt en sak i Hamar hvor en mann skal ha gitt seg ut for å være en ung gutt, og slik fått kontakt med tenåringer han skal ha begått overgrep mot. Neste uke starter i tillegg en rettssak i Elverum mot en person som truet jenter til å begå seksuelle handlinger og seksuell omgang mot seg selv eller sammen med venner.

– Det blir bare flere og flere slike saker. Det virker som om dette ikke har noen ende, sier han.

– Jeg vil presisere at barna ikke selv kan lastes for dette. Det som forbauser meg, er at foreldre ikke passer bedre på barna sine. De chatter og deler nakenbilder uten at foreldrene later til å involvere seg. Det er viktig å snakke med barna om at de ikke må dele slike bilder med noen.

Barnepsykolog om nettovergrep: En situasjon der man lever i angsthelvete

Sexolog Margrete Wiede Aasland mener foreldre må være krystallklare overfor barna om farene på nett.

– Vi forteller barna at de kan bli påkjørt hvis de løper ut i veien, men nettet og overgrep tør vi ikke snakke med dem om. Foreldrene må være helt konkrete i rådet til barna sine: Ikke kle deg naken foran mobiltelefonen. Det er ikke fordi vi er snerpete, men fordi det kan føre til at du blir voldtatt av en voksen mann. Vi må fortelle dem om det verst tenkelige som kan skje, sier hun.

INGEN NY TREND: Det sier sexolog Margrete Wiede Aasland ved IKTS. – Foreldrene må være helt konkrete i rådet til barna sine: Ikke kle deg naken foran mobiltelefonen, sier hun. Foto:TERJE BRINGEDAL,VG

Hun avviser at dette er en ny trend.

– Dette har jeg kjent til i tjue år. Nytt er det slett ikke.

Snakker raskt om sex



Det siste året har Trøndelag politidistrikt etterforsket 13 trønderske menn som er siktet for oppbevaring og deling av overgrepsmateriale, i tillegg til at noen er siktet for faktiske overgrep.

Flere av mennene utga seg for å være barn på ulike kanaler på nett, forteller politiadvokat Marianne Høyer, som leder etterforskningen.

KJENT MODUS: Facebook, Instagram, Snapchat. Overgriperne er der barna er, forteller politiadvokat Marianne Høyer. Foto: Politiet

Hun forteller at hun ser en økning i overgreps- og voldtektssaker hvor voksne menn utgir seg for å være barn.

– Vi er bekymret over utviklingen. I stadig flere saker sier vi at dette er et modus hos gjerningsmennene. De ferdes på nett der barn ferdes. De kan også sette seg i direkte kontakt med barn via vanlige sosiale nettverk som Facebook Messenger, Instagram og Snapchat. En del av de siktede har kontaktet barn som åpent legger ut informasjon om seg selv der, sier hun.

Høyer har undersøkt flere av nettsamtalene som overgriperne har hatt med barn. Et fellestrekk er hvor raskt mennene forsøker å vri samtalen over til sex.

– Det kan være etter bare noen setninger allerede i den første kontakten. De er veldig direkte og kan være manipulerende og presse barn til å gjøre ting. Det er et åpenbart faresignal som både barn og foreldre kan være på vakt mot

Mange av mennene er samtidig dyktige til å late som om de er barn, forteller hun.

– De har tilegnet seg barnas skrivespråk, og bruker gjerne de samme skrivefeilene, emojis og slike ting.

Viste overgrep til andre barn



I november begynner en rettssak i Bergen mot en eldre mann som skal ha utgitt seg for å være et barn på nettstedet Moviestarplanet. Han skal ha oppsøkt barn der, før han fikk barna over på andre kanaler hvor han viste dem filmer med overgrep mot andre barn.

Det var moderatorer hos Moviestarplanet selv som tipset Kripos om nordmannen.

– Vi var ikke sikre på at det var en voksen da vi tipset Kripos. Men språket han brukte var mer utviklet enn hva barn ofte bruker. Han forsøkte også å skrive om seksuelle aktiviteter uten å være for direkte, for å ikke bli oppdaget av oss.

DE NORSKE MENNENE: Dette er nordmennene VG Helg har informasjon om, som har kontakter med to av overgrepsgruppene som politiet i Manila for tiden etterforsker. Flere av dem skal ha bestilt nett-misbruk av mindreårige. Flere er identifisert av ofrene selv. Ingen av nordmennene er etter det VG kjenner til, under etterforskning.

Det sier nettstedets egen sikkerhetssjef Vernon Jones til VG.

Han forteller at det er en daglig kamp mot at potensielle overgripere skal få innpass på nettstedet.

– Vi har moderatorer som er trent i å se etter språk som kan være såkalt grooming. Det kan være seksualisert språk, eller at personene ønsker å flytte samtalen ut fra Moviestarplanet og til et nettsted som tilbyr videosamtaler, sier han.

– Videochat stort ansvar



Jones mener at nettstedene som tilbyr videosamtaler må være seg sitt ansvar bevisst.

– Det er mye positivt med å kunne snakke via video, men det følger et stort ansvar hvis man tilbyr en slik tjeneste. Vi velger bevisst å ikke ha det. Facebook har satt aldergrensen til 13 år. Jeg vet at de har visse tiltak på plass, men de har like fullt et ansvar for sikkerheten til alle barna mellom 13 og 18 som er på deres nettsted, sier han.

Jones har arbeidet som sikkerhetssjef hos Moviestarplanet siden 2012. I motsetning til politiet ser han ingen økning i antall personer som utgir seg for å være barn.

– Jeg ser ikke flere voksne menn i dag. Men vi ser flere saker på det. Jeg tror det er fordi vi og politiet er blitt flinkere til å stoppe mennene. I tillegg til moderatene har vi automatiserte filtre som justeres og kalibreres daglig.