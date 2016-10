Riksadvokaten ber Kripos om å granske etter VGs avsløring

I et brev ber Riksadvokaten Kripos om å undersøke opplysningene om mulige norske kunder av direktesendte overgrep.

I helgen fortalte VG om nordmenn som er tilknyttet to filippinske overgrepsgrupper. Gruppene, som nå er under etterforskning, skal ha solgt direktesendte overgrep av barn og unge til menn verden over, deriblant nordmenn.

Opplysningene i artikkelen baserer seg på informasjon fra det filippinske politiet og den belgiske journalisten Peter Dupont.

Nå vil Riksadvokaten at Kripos skal granske opplysningene i lørdagens artikkel.

«Kripos bes med utgangspunkt i saken som er omtalt i VG 15. oktober d.å., om snarlig å vurdere om det er grunnlag for å igangsette etterforskning av nordmenn som synes å ha bestilt direktesendte overgrep mot barn begått på Filippinene», skriver Riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Busch ønsker ikke å uttale seg til VG, men henviser til det som står i brevet.

Her ber han Kripos om å vurdere om det er best med en sentralisert etterforskning, eller om hver enkelt sak eventuelt skal etterforskes av det enkelte politidistrikt, og at Kripos i så fall bistår politidistriktene og gjør politimestrene kjent med sakene.

Flere nordmenn



Avsløringen til VG baserer seg på arbeidet som den belgiske journalisten Peter Dupont har gjort de siste par årene.

REKTOREN: Et år etter samtalen med den filippinske 15-åringen, møter skolelederen (retusjert, til høyre) VGs journalist for å fortelle. – Jeg har aldri sett nakne barn. I virkeligheten, sier rektoren. Foto: TROND SOLBERG/VG.

I sommer var Dupont i kontakt med den nordiske sambandsoffiseren i Bangkok – en politibetjent som er ansvarlig for kontakten mellom asiatisk og nordisk politi. Dupont ga betjenten den samme informasjonen som VG brukte til lørdagens avsløring. Her fant vi blant annet

• en rektor som har bestilt nett-misbruk av 15-åring,

• en mann som utgir seg for å være barneskolejente på nett,

• en investor som skal ha betalt for overgrep mot 13-åring,

• En mann som er tidligere dømt for nettovergrep, og

• syv nordmenn som er ansatt i samme norske bedrift.

Kunder er kolleger



Politiførstebetjent Fredy Salazar, leder for gruppen som etterforsker elektroniske spor i seksuallovbrudd ved Oslo politidistrikt, ser fram til en eventuell henvendelse fra Kripos.

– Det er Kripos som er den nasjonale kontaktpunktet. Derfor er det riktig de foretar en eventuell henvendelse om informasjon til Filippinene, så må vi avvente å få sakene overlevert fra dem, sier han.

Han leste VGs sak i helgen, og ble spesielt overrasket over at syv av nordmennene vi fant, er kolleger i samme norske bedrift.

– Den bedriften skulle jeg gjerne ha sjekket ut nærmere. Hvis bedriften er veldig stor kan det selvsagt være tilfeldigheter. Men det er veldig spesielt at syv kolleger er interessert i direktesendte overgrep, sier han.

Direktesendte overgrep kan være vanskelige å etterforske, siden overgrepene foregår live og ikke behøver å være lagret som en fil hos den norske kunden. Det betyr imidlertid ikke at det ikke finnes spor etter kontakten mellom kunder og overgrepsgrupper. Pengeoverføringer kan spores, og det samme kan samtaler mellom gruppene og kundene, slik som de VG har tilgang til.

Dette er informasjon som Salazar også ønsker å se nærmere på.

– Det er viktig at filippinsk politi tar kontakt med norske myndigheter og gir oss det de har. Hvis vi får melding om pågående overgrep eller en pågående live-streaming, er det en prioritert sak hvor vi vil iverksette pågripelse ganske umiddelbart. Men uten informasjon kan vi ikke gå til aksjon, sier han til VG.

– Taktiske hensyn

Laila Søndrol, leder for seksjon for seksualforbrytelser ved Kripos, vil hverken bekrefte eller avkrefte om de kjenner til overgrepene eller de norske mennene som VG omtaler.

VÅRT ANSVAR: – Å forebygge at noen begår seksuelle overgrep mot barn i andre land er viktig for oss. Barn i andre land bør etter vårt syn ha krav på samme rettsvern som norske barn, mener Laila Søndrol, seksjonsleder ved Kripos. Hun vil likevel ikke si hvorvidt de vil foreta seg noe ut fra informasjnen VG presenterte i helgen. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

– Det er både av taktiske hensyn og av hensyn til politiets taushetsplikt, forklarer hun.

Hun forteller imidlertid at Kripos kjenner godt til temaet, om nordmenn som bestiller direktesendte overgrep på nett.

– At norske menn bestiller direkteoverførte seksuelle overgrep av barn fra Filippinene og andre fattige land har vi sett i flere år, sier hun.

Faste, små beløp

VG fortalte i vår at Kripos har opprettet ti saker om bestilling av direktesendte overgrep til norske kunder. Disse sakene etterforskes nå i politidistriktene der gjerningsmannen hører hjemme. Hvorvidt noen av de to dusin menn som VG omtalte i helgen er blant disse, vil Kripos ikke si noe om.

NORDMENNENE: Dette er nordmennene VG har kjennskap til. Røde sirkler: Nordmenn identifisert via loggførte samtaler med overgrepsgruppene. Blå sirkler: Nordmenn som er Facebook-venner med personer tilknyttet overgrepsgruppene. Blå streker: Nordmenn som er Facebook-venner med hverandre. Gule sirkler: Nordmenn identifisert av ofrene. Rosa sirkler: Nordmenn som arbeider i samme bedrift. Grafikk: Simen Grytøyr, VG

Problemet for Kripos er imidlertid ikke å opprette saker mot norske nedlastere eller streaming-kunder. Problemet er at de kan gjøre det hele tiden.

– Vi kan opprette flere titalls saker hver dag mot norske menn som laster ned ulovlig overgrepsmateriale, eller på annen måte utnytter barn seksuelt på internett. Når omfanget er så stort stiller det strenge krav til at oss når vi skal velge ut hvilke saker som skal prioriteres. Det viktigste for oss er å velge ut de sakene der barn utsettes for pågående overgrep, slik at vi kan få barna ut av den situasjonen. Vi gjør det vi kan, med de verktøyene og ressursene vi har, sier Søndrol.

Samme rettsvern

VGs avsløringer av nordmennene knyttet til de filippinske overgrepsgruppene kommer fra analyser av blant annet loggførte samtaler mellom personer i overgrepsgruppene og kundene deres. VG sitter på 749 slike samtaler med menn fra hele verden.

Så langt er kun en amerikaner tiltalt ut fra materialet.

Den belgiske journalisten Peter Dupont har i flere år arbeidet for at vestlig politi skal få øynene opp for arbeidet han gjør sammen med det filippinske politiet. I oktober 2013 publiserte han de første artiklene i det belgiske magasinet P-Magazine. Hele tiden håpet han at politiet, både på Filippinene og i landene hvor kundene bodde, skulle gå til aksjon ut fra informasjonen han hadde gravd frem. Ingenting skjedde.

ENGASJERT: Den belgiske journalisten Peter Dupont har bidratt til flere etterforskninger mot overgrepsgrupper på Filippinene. Her i samtale med Catherine Tamayo, politiadvokat ved WCPC (Women and Children Protection Center) i Manila. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Siden sommeren har han imidlertid vært i kontakt med FBI og flere europeiske politimyndigheter, deriblant altså den nordiske sambandsoffiseren i Bangkok.

– Å forebygge at noen begår seksuelle overgrep mot barn i andre land er viktig for oss. Barn i andre land bør etter vårt syn ha krav på samme rettsvern som norske barn, mener Laila Søndrol ved Kripos.