Operasjon «Dark room»: – Mange cam-tjenester tjener store penger på å videreformidle overgrep mot barn

Mange store selskaper tjener godt på at overgripere selger misbruk av barn via deres cam-tjenester. Bergenspolitiets etterforskning av overgrep på nett har avdekket en ny trend som bekymrer etterforskningsleder Hilde Reikrås.

– Mange cam-tjenester tjener store penger på å videreformidle overgrep mot barn. Det er flere ulike cam-tjenester, både amerikanske og europeiske. Det er ikke riktig av oss å navngi dem. Men det er et titalls ulike tjenester, sier hun til VG.

– Bør selskapene som tilbyr cam-tjenester holdes ansvarlige for at barn misbrukes via tjenesten?

– Dette er i hvert fall noe vi tenker bør ha internasjonalt fokus. Ingen av selskapene er lokalisert i vårt politidistrikt, så det eneste vi kan gjøre er å dele det vi har funnet, og håpe at noen tar tak i det.

Det var i november i fjor at Bergenspolitiet presenterte opprullingen av overgripere på nett. Da var 51 personer siktet i det som ble omtalt som et nettverk av pedofile og overgripere. I dag kom Vest politidistrikt med en statusoppdatering i saken.

Det er nå opprettet 33 nye saker i prosjektet, opplyser de i en pressemelding.

Politiet opplyser at sakene har et stort omfang og at de så langt har avdekket minst 300 barn som er grovt seksuelt utnyttet og misbrukt. Sakene omfatter deling, produksjon eller befatning med overgrepsmateriale.

VG+: Her møtes norske overgripere på det mørke nettet

– Framstår som tortur



13 av de nye sakene som er opprettet, tilhører Vest politidistrikt, mens 20 er sendt til andre politidistrikt. Politiet viser i pressemeldingen til at flere av sakene gjelder live-streaming av seksuelle overgrep mot barn.

– Overgrepene blir gjennomført foran webkameraer og vist direkte. I våre saker er de fleste tilbyderne i vesentlig grad lokalisert på Filippinene. Sakene har et stort omfang og så langt har vi avdekket minst 300 barn som er grovt seksuelt utnyttet og misbrukt, skriver politiet.

Mange av de fornærmede barna er i spedbarnsalderen. Ifølge politiet kan èn person ofte stå bak svært mange grove overgrep av mange forskjellige barn.

– Mange har blitt grovt misbrukt, og flere av overgrepene fremstår som tortur. Det kan virke som om den geografiske avstanden og bruken av webkamera, gjør at handlingene blir mer brutale.

Etterforskingen viser at live-streaming av overgrep ikke er en ny type kriminalitet, ifølge politiet.

– Vi ser at bestillinger og gjennomføring av slike overgrep har pågått over flere år. Mange av de fornærmede barna i disse sakene lever i fattigdom eller er uten nære omsorgspersoner, og blir kynisk utnyttet av vestlige menn, skriver politiet.



VG+: Bestiller overgrep på det mørke nettet

OMFATTENDE ETTERFORSKNING: Etterforskningsleder Hilde Reikrås (t.v.) og påtaleansvarlig Janne Ringset Heltne leder Operasjon Dark Room. 51 personer er siktet etter den omfattende etterforskningen av flere pedofilinettverk, inklusive en politimann, med utspring i Hordaland. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Savner nasjonale retningslinjer

I april var etterforskere fra Operasjon Dark Room på Filippinene sammen med etterforskere fra voldtektsgruppen på Kripos. Sakene som omhandler direktesendte overgrep er av internasjonalt format, og det skaper tidvis problemer.

– Vår etterforskning fører til at vi får tatt de norske overgriperne, men ikke nødvendigvis at barna blir reddet, sier Reikrås.

Reikrås og Heltne savner nasjonale retningslinjer for hvordan direktesendte overgrep skal etterforskes.

– Vi ser at dette er en overgrepstrend som vil bli en stor utfordring for norsk politi framover. Det er stort behov for internasjonalt politisamarbeid. Det kan hende at vi må tenke nytt – er det for eksempel mulig å utveksle informasjon enda raskere enn hva vi gjør i dag? Det er viktig å raskt kunne dele informasjon hvis vi klarer å identifisere et barn, sier Janne Ringset Heltne.

– Norsk politi må ha én felles praksis for hvordan vi skal dele informasjon med andre land. Det må skje på samme måte i ethvert politidistrikt. Det må også avklares på nasjonalt nivå hvordan politiet skal samarbeide med både vestlige lande og andre land.

51 siktet ved første presentasjon

I januar avdekket VG hvordan nordmenn bruker chattetjenester for å bestille direktesendte overgrep av barn fra Filippinene. Mennene brukte flere ulike chattetjenester – ofte brukte de rett og slett Facebook.

Andre av de siktede benyttet seg av «kataloger» over barn som de kunne bestille overgrep mot. Politiet i Bergen bekreftet i januar overfor VG at de hadde funnet slike kataloger hos noen av de siktede.

– Vi kan bekrefte at dette har vært kjent for oss, sa politiadvokat Janne Ringset Heltne da.

Fenomenet med chatting og direktesendte overgrep fra den andre siden av verden har de siste par årene blitt et problem som bekymrer politi internasjonalt. Det sa lederen for det filippinske politiets cyberkrim-avdeling til VG i fjor:

– Nå er det live pay-per-view som gjelder, hovedsakelig via Skype, Yahoo og Facebook Messenger. Dette regnes som trygt for overgriperne. Facebook gjør ikke opptak av videosamtalene, med mindre brukeren selv gjør det, sa politioverbetjent Ivy Castillo.