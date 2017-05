Operasjon «Dark room»: Etterforsker 33 nye saker om seksuelt misbruk av barn

CHATTER MED BARN: «Operasjon Dark Room» hos Bergenspolitiet har avdekket at flere chattetjenester brukes av menn som jakter på barn som kan misbrukes. Her er etterforskningsleder Hilde Reikrås under pressekonferansen på politihuset i Bergen i november i fjor, da de hadde siktet 51 personer i det de mener er et nettverk av pedofile. Foto: FREDRIK SOLSTAD, VG