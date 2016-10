Markant økning i seksuallovbrudd: Krever dobling av midler

Mens kriminaliteten totalt synker, øker anmeldte seksuallovbrudd mot barn med 145 prosent. Nå krever Redd Barna at de øremerkede midlene til Kripos mer enn dobles.

Nye tall fra Politidirektoratet viser at det var 9.000 færre anmeldte lovbrudd i vår- og sommermånedene i år enn hva det var i fjor.

Det som imidlertid har økt er anmeldte seksuallovbrudd. Helt siden 2013 har dette økt. Politidirektoratet kaller i rapporten økningen for «markant».



Seksuell omgang med barn under 16 år har økt absolutt mest, med 145 prosent fra 2013 til i år.

Kjøp av seksuelle tjenester er den eneste typen seksuallovbrudd som har gått ned.

Kripos, så vel som politidistriktene, sier til VG at nettovergrep på få år har blitt et stort problem som tærer på ressursene.

– Vi gjør det vi kan, med de verktøyene og ressursene vi har, sa Laila Søndrol, leder for Kripos's seksjon for seksualforbrytelser, til VG i går, da det ble klart at Riksadvokaten beordret Kripos til å undersøke helgens avsløring om nordmenn som er kunder av grupper på Filippinene som selger direktesendte overgrep.

Problemet for politiet er ikke å finne sakene, men å finne tid og ressurser til alle sakene som finnes.

– Vi kan opprette flere titalls saker hver dag mot norske menn som laster ned ulovlig overgrepsmateriale, eller på annen måte utnytter barn seksuelt på internett, sa Søndrol i går.

Fra 8 til 18 millioner



Nå krever KrFs Kjell Ingolf Ropstad og Redd Barna at midlene til denne type etterforskning økes.

I fjor fikk Kripos økt de øremerkede midlene til etterforskning av overgrep mot barn på nett med to millioner kroner. Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i Stortingets justiskomité uttalte da til VG at det skjedde etter at det kom fram at Kripos ikke hadde fått økte budsjetter til å etterforske slik kriminalitet.

MYE ORD: – Det er en del ord i proposisjonen om at regjeringen skal ha fokus på overgrep på nett, men vi savner en tydeligere strategi for hvordan det skal bekjempes, sier KrFs Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det var krevende å finne inndekning for dette helt på slutten. Men dette feltet måtte prioriteres. Arbeidet som gjøres av Kripos i slike saker er helt avgjørende for den senere etterforskningen ute i politidistriktene, sa Ropstad da.

Nå, et år senere, er det nytt budsjett.

– Vi har denne posten på blokken i år også. Jeg kan ikke komme med et tall, men de øremerkede midlene kan godt økes i år også, sier Ropstad.

Redd Barna har et tall. De mener at de øremerkede midlene som går til Kripos’ etterforskning av overgrep mot barn på nett, må økes fra åtte til 18 millioner kroner. Det presenterte de for justiskomiteen forrige uke.

8 TIL 18: – Det må øremerkes minst ytterligere ti millioner for å skjerpe dette arbeidet, sier Kaja Hegg i Redd Barna om politiets arbeid mot seksuelle ovegrep mot barn på nett. Foto: privat

– Det må øremerkes minst ytterligere ti millioner for å skjerpe dette arbeidet, sier Kaja Hegg i Redd Barna.

Hun forteller at denne type lovbrudd ofte går utover unge barn.

– Kripos egen rapport viser at overgrepssaker ofte er knyttet til yngre barns bruk av internert. Jeg er forbauset når jeg ser at det ikke er satt av mer penger til arbeidet deres. Det er et stort behov for å eskalere satsingen på dette, sier hun.

– Bør forplikte seg



På lørdag avslørte VG hvordan en norsk rektor over nett hadde bestilt nettovergrep mot en filippinsk 15-åring. Han er bare én av flere nordmenn som VG kjenner til som bruker nettet for å begå eller bivåne overgrep mot barn og mindreårige. Det er dette Riksadvokaten nå har bedt Kripos om å undersøke.

Norge må ta ansvar for at norske personer forgriper seg på barn i utlandet, mener Hegg i Redd Barna.

– Om ikke de lover konkrete kroner og øre, kan politikerne forplikte seg til å være pådrivere for en politikk som også beskytter barna i utlandet som nordmenn forgriper seg på, mener hun.

I fjor besøkte Stortingets familiekomité en organisasjon i Manila hvor flere ofre etter norske overgrepskunder får hjelp. Organisasjonen mente å ha fått løfter om norsk støtte, men det ble tilbakevist av de besøkende politikerne.

INGEN LØFTER: Et besøk fra Stortingets familiekomité er ikke det samme som lovnad om støtte, sier komitéleder Svein Harberg (nr. 3 fra venstre). I fjor besøkte de Visayan Forum og grunnleggeren Cecilia Flores-Oebanda (i midten), en organisasjon som hjelper ofre for menneskehandel og direktesendte overgrep. Foto: VISAYAN FORUM.

Opptrappingsplan

I november skal regjeringen legge fram en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn. Regjeringen har allerede sagt at 176 millioner kroner vil bli satt av til tiltak rundt denne. Det er for lite, mener KrF's Ropstad.

– Det er gode tiltak til familievern, skolehelsetjeneste og oppfølging av overgrepsutsatte barn. Men det er altfor lite. Jeg er meget bekymret over utviklingen, og mener vi dessverre henger etter, sier Ropstad.

Neste uke leverer han sine innspill til KrFs finansfraksjon, deretter starter forhandlingene med regjeringen om et par uker.

– Budsjettproposisjonen til regjeringen omtaler at overgrep på nett øker, og at flere blir utsatt for utpressing og overgrep. Det er en del ord om at man skal ha fokus på overgrep på nett, men vi savner en tydeligere strategi for hvordan det skal bekjempes.