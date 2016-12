Får mer øremerkede midler til overgrepsetterforsking

KrF krevde 20 millioner til Kripos' arbeid mot overgrepsfiler. Nå har de fått 12,5 millioner, men er likevel fornøyde.

– Det er nesten det vi ba om, så vi er fornøyde, sier justispolitisk talsmann i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, til VG.

I statsbudsjettet som idag legges fram for Stortinget, ligger det an til en kraftig økning av politiets arbeid mot overgrep mot barn. Tre avdelinger i Kripos får til sammen 30 ekstra millioner - alt i øremerkede midler.

Seksjonen for internettrelaterte overgrep får 12,5 millioner ekstra. Det er i tillegg til de 8 millionene i øremerkede midler de har hatt siden ifjor.

Øremerket

Seksjonen for seksuallovbrudd får like mye i øremerkete midler, mens enheten mot menneskehandel får fem millioner kroner. I tillegg øremerkes 50 millioner til politidistriktene, for å styrke påtaljurister, etterforskere og avhørere knyttet til vold og overgrep mot barn, forteller Ropstad.

– Totalt ligger det 115 millioner kroner i økning til satsingen mot overgrep mot barn, sier han.

Alle millionene er øremerket, og kan dermed ikke brukes på andre områder, skulle politiet selv ønske det. Ropstad erkjenner at politiet selv ønsker å stå fritt til å prioritere ressursene, men mener likevel at disse millionene må øremerkes.

– Dette feltet er så viktig at vi må bruke øremerking som et grep for å øke arbeidet. Det er ikke uvanlig å bruke øremerking i en opptrappingsfase, som vi er inne i nå. Så håper jeg at vi ikke behøver å øremerke midlene lenge.

Bred enighet



Midt i forhandlingene om statsbudsjettet presenterte politiet i Bergen årets store overgrepsetterforskning.



I motsetning til den mye omtalte bilpakken har regjeringene og samarbeidspartiene vært enige om økningen til Kripos og politidistriktene i overgrepsetterforskning. Ropstad mener at enigheten kom etter press fra KrF.

– Vi har prioritert satsingen mot nettrelaterte overgrep i budsjettforhandlingene. Både Knut Arild Hareide og Hans Olav Syversen har understreket at dette var viktig for oss, hevder Ropstad.

I morgen er det høring om regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn, en plan som Ropstad lenge har vært kritisk til.

– Stortinget ønsker en forpliktende opptrappingsplan om framtiden, ikke en stortingsmelding om hva godt regjeringen har gjort allerede. Mitt håp er at vi skal få strammet den opp og gjort den mer forpliktende, sier han.