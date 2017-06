Europol ber om hjelp: Hvor er disse overgrepsvideoene fra?

For første gang går Europol ut med bilder fra overgrepsvideoer for å få hjelp til å finne ut hvor de er fra.

Å legge ut bilder fra overgrepsvideoer slik Europol nå gjør, er aller siste utvei, sier talskvinne Claire Georgis ved Europol til VG.

- Alle etterforskerne på europeisk nivå har jobbet med disse bildene, men ikke klart å finne spor på hvor de er fra. Det er derfor vi legger dem ut. Og vi har allerede fått 3000 tips, sier Georgis til VG.

På et av de første bildene de har lagt ut, er det en pose fra Rema 1000 og en handlepose som ser ut til å komme fra butikken Jula. De to har butikker i både Norge og Sverige.

Første gang de ber om hjelp



Et annet bilde som ligger ut på bildesiden kan være et norsk nabolag på vinterstid, eller være fra et hvilket som helst annet nabolag med snø. Etterforskerne har ikke funnet ut av det. Europol ber om hjelp.

- Dette er første gang vi ber om hjelp fra offentligheten på overgrep mot barn. Vi har gjort det tidligere på rømninger, et prosjekt som lyktes veldig godt, og vi greide å pågripe tre rømlinger. Ettersom vi så at det fungerte, ville vi prøve det på et annet område, sier Georgis.

- Vi oppfordrer alle til å se jevnlig på siden. Det tar to minutter av tiden din å se om du kjenner igjen en av disse objektene, påpeker hun.



- Håper vi kan redde disse barna



Alle bildene som legges ut, stammer fra overgrepsmateriale med barn. Og ofte er barna veldig unge.

- De uredigerte bildene er helt forferdelige, understreker Georgis.



- Det er en balansert risiko ved å gjøre dette, som med all kommunikasjon fra politiet, at de som står bak overgrepene blir klare over vår etterforskning og hvordan vi jobber. Men vi vil redde disse ofrene. Vi vet som oftest at når vi finner et offer, finner vi flere andre som er blitt utsatt for overgrep av samme person. Jeg har sett noen av disse videoene, og tro meg, jeg håper vi kan redde disse barna, sier Europol-talskvinnen.

