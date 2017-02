LOMMEDALEN KIRKE (VG) Statsminister Erna Solberg (H) er til stede når Karin Cecilie «Kaci» Kullmann Five mandag bisettes.

Familie og venner tok et siste farvel med Kaci Kullmann Five i Lommedalen kirke.

BISETTES I DAG: Tidligere Høyre-leder og leder for Nobelkomiteen, Kaci Kullmann Five, døde 19. februar. I dag gravlegges hun. Foto: Line Møller/VG

Statsminister Erna Solberg henvendte seg til familien i sin minnetale.

– Vi er utrolig mange som sørger med dere. Det er brutalt at Kaci har forlatt oss så altfor tidlig, og det at et energisk menneske som nå er borte, sa statsministeren til mannen Carsten Five, de to barna og de fire barnebarna.

Høyres første kvinnelige partileder, tidligere statsråd og leder av Nobelkomiteen døde søndag 19. februar, 65 år gammel. Five var handelsminister i 1990-1991, og leder i Høyre fra 1991 til 1994. Hun kom inn i Nobelkomiteen i 2004, og ble leder i 2015.

– Et stort menneske og en viktig politiker



– Kaci var en av dem som gikk foran og brøytet vei. Hun var en pionér i Høyre og norsk politikk, sa Solberg og nevnte menneskeretter og likestilling som noe av det Kaci bragte inn i Høyre.

Kaci Kullmann Five satt i Høyres ledelse i 15 år. Det var under Fives ledelse at Erna Solberg kom inn i politikken, fortalte statsministeren.

Kaci deltok i sitt siste møte i Nobelkomiteen få dager før hun gikk bort. Ifølge Solberg sier det mye om hennes engasjement.

– Kaci var et stort menneske og en viktig politiker, sa stortingspresident Olemic Thommessen i sin minnetale. Selv om det er snart 20 år siden hun forlot Stortinget, er hun fortsatt i folks bevissthet, sa han.

– Hun var en som bygger tillit, la han til.

– Representerte noe nytt



Fungerende leder i Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen, holdt også minnetale.

– Noen mennesker blir helt og fullt navnet sitt. Slik var det med Kaci. Mest norsk, men også slik fransk. Akkurat slik var det med Kaci, sa Reiss-Andersen.

– Kaci tilhørte et konservativt parti, men representerte noe nytt i likestilling, miljøvern og menneskerettigheter, sa hun.

– Jeg skal minnes hennes store innsats for den norske Nobelkomiteen.

– Hennes fingeravtrykk kan spesielt sees i prisene til klimaforkjemperne, Matai, Al Gore, FNs klimapanel, men også prisen til EU, som hun mente fremmet fred og fremgang i Europa, sa Reiss-Andersen i sin minnetale.

– Også prisene til Malala og Satyarthi var priser i hennes hjerte. Og hun var fjellstø og urokkelig i tildelingen til den kinesiske dissidenten Liu Ciaobo.

Reiss-Andersen roste Fives lederskap i Nobelkomiteen og det enestående kollegiale arbeidet som hever seg over det politiske.

– Kaci kom til sitt siste møte torsdagen før hun døde. Hun forlot rommet med disse ordene: «Farvel, mine venner».

Aage Muller-Nilssen, prest og tidligere leder av Kirkens Bymisjon, minnet Kaci på vegne av familien og spesielt ektemannen Carsten Five, hennes kjæreste gjennom 50 år.

– Han knyttet neven mot himmelen fordi hun døde så ung, sa presten.

I tillegg til statsministeren var partifellene og regjeringsmedlemmene Jan Tore Sanner, Vidar Helgesen, Ine Eriksen Søreide og Torbjørn Røe Isaksen tilstede under bisettelsen. Fra samarbeidspartiet Frp kom finansminister Siv Jensen.

Kaci Kullmann Five ble Høyres første kvinnelige partileder i 1991, men hadde markert seg i politikken siden 1970-tallet. I 1993 kunngjorde hun at hun ga seg som partileder.

I 2014 ble Kullmann Five diagnostisert med brystkreft. Etter cellegift, operasjon og stråling var hun ferdigbehandlet i desember samme år. Året etter overtok hun som leder for Nobelkomiteen.