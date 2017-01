Justisministeren:– Helt uakseptabelt å trikse med tall

– Triksing med tall skal ikke skje, hverken i politiet eller i andre etater. Det er alvorlig og helt uakseptabelt, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Tirsdag omtalte VG en studie som viser at mer enn hver femte politimann i Norge oppgir å ha trikset med tall, i den hensikt å pynte på statistikkene.

12,2 prosent svarte at de hadde oppgitt for gode tall en til fem ganger, mens 5,4 prosent hadde trikset minst seks ganger. 4,5 prosent hadde trikset helt systematisk.

Amundsen sier han ble overrasket da han leste om undersøkelsen, som er utført av seniorforsker Christin Thea Wathne ved Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus.

– Selvfølgelig blir man overrasket over å lese at dette er en problemstilling i politiet, sier han.

– Må ryddes opp



Amundsen sier han forventer at Politidirektoratet følger opp funnene i Wathnes undersøkelse, og at det ryddes opp. Samtidig tror statsråden at problemet kan være mindre i dag enn i 2013, da studien ble gjennomført.

– I dag er rapporteringen i stor grad basert på automatiserte systemer, slik at mulighetene til å trikse med tall er begrenset. Samtidig har den nye regjeringen i sine tildelingsbrev til politiet operert med nye og færre mål, med spissere prioriteringer. Slik har man lagt til rette for mindre juks med tall.

TALLTRIKSING: Mer enn hver femte politimann oppgir å ha «pyntet på tallene» i en spørreundersøkelse utført av seniorforsker Christin Thea Wathne (innfelt) ved Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA. Til høyre Politidirektoratet sine lokaler i Oslo. Foto: Fredrik Solstad/Trond Solberg, VG

– Men ingen kan vite sikkert hvordan den faktiske situasjonen er i dag?

Trenger mer forskning



– Nei, det er riktig. Derfor er det viktig med mer forskning på dette området, sier han.

Ifølge Amundsen vil departementet ha problematikken «i bakhodet» når nye tildelingsbrev til Politidirektoratet skal skrives.

– Det er viktig med mer målrettede prioriteringer i politisektoren, og da vil det bli færre mål å styre etter. Politidirektoratet må nå følge opp denne saken, slik at vi får eliminert problemet. Det er min forventning, sier Amundsen.

Jusprofessor Jon Petter Rui ved Universitetet i Bergen har tidligere uttalt til VG at politiets triksing med tall kan være straffbart.

– Klart brudd på instrukser



– Manipuleringen av opplysningene som politiet er pålagt å lojalt rapportere er et klart brudd på instrukser, og det er i seg selv et regelbrudd, sier jusprofessoren:

– Hvis manipuleringen er forsettlig og grov, kan regelbruddene medføre arbeidsrettslige konsekvenser og i ytterste konsekvens er det straffbart, legger han til.

Kristin Kvigne, direktør for politifagavdelingen i Politidirektoratet, har uttalt at POD ønsker forskning og kunnskap om ledelse og styring av norsk politi velkommen.

– Måling er nødvendig for å gi oss den informasjon vi trenger for å kunne styre og lede etaten. Tall som er trikset med eller pyntet på gir et feil grunnlag for politiledelse lokalt og sentralt. I den grad det pyntes på tall er dette ikke akseptabelt.