Justisminister Per-Willy Amundsen vil tvangskastrere pedofile

Justisminister Per-Willy Amundsen vil at pedofile skal kunne dømmes til tvangskastrering.

– Seksuelle overgrep mot barn er noe av de verste forbrytelser som finnes, sier han til TV 2.

Videre mener han at løsningen for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn er kastrering. Tidligere har han uttalt at han vil lagre nordmenns Ip-adresse i seks måneder, blant annet for å finne ut av hvem som laster ned overgrepsvideoer av barn på nett.

Han skal også ha sagt at han vil ta passet fra nordmenn som forgriper seg mot barn.

– Jeg mener tidene er kommet for å vurdere å innføre medisinsk kastrering på personer som blir dømt for seksuelle overgrep mot barn, sier justisministeren i det ferske TV 2-intervjuet.

Han mener alle tiltak må vurderes, og viser til prøveprosjekter i Sverige og Danmark, hvor pedofile gått gjennom hormonbehandlinger. Men Amundsen vil også kunne dømme til tvangskastrering.

– Selvfølgelig snakker vi tvang. Men gjerne også frivillig. Jeg mener dette må inn som dom, at man dømmes til medisinsk kastrering, sier Amundsen til TV 2.

Psykologspesialist og forsker Pål Grøndahl synes forslaget er et lite gjennomtenkt og kaller det en enkel løsning som han mener trolig ikke vil fungere. Det skriver NTB.

I november i fjor advarte psykologspesialist Svein Øverland i NRK mot å tro at hormonbehandling alene vil få en overgriper til å slutte. Han sa da at det er uenighet i fagmiljøet om hvorvidt hormonbehandling er veien å gå, og at forskningen på feltet spriker.

Også spesialist i klinisk psykologi og sexologi Thore Langfeldt er blant dem som har vært kritisk til metoden. I Nettavisen har han blant annet vist til at anabole steroider som opphever virkningen av hormonpreparatene, er lett tilgjengelig.

NTB skriver også at Frp flere ganger har luftet tanken om medisinsk kastrering av overgripere. I 2009 foreslo partiet å gi folk som er dømt for alvorlige seksuelle overgrep, hormonbehandling som gjør at de mister sexlysten. Også i 2014 var kjemisk kastrering av pedofile oppe til debatt.