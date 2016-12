Ny rapport: 400.000 nordmenn gruer seg til jul

Én av ti gruer seg til jul fordi julen forsterker følelsen av å være ensom, viser en ny undersøkelse.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

UNICEF Norge har spurt nordmenn om deres forhold til jul, og svarene er nedslående. Mange forbinder det som skulle vært den koseligste tiden på året med ensomhet og en vond følelse av å ikke strekke til.

VG har den siste tiden besøkt flere mennesker som sier de har følt på ensomhet rundt omkring i Norge. Du kan lese historiene deres her. Disse menneskene forteller om det å være ensomme i hverdagen, selv med familie og sosialt nettverk rundt seg.

Stor VG-spesial: Derfor føler vi oss ensomme

– Ikke overrasket

Julen kan forsterke denne følelsen av ensomhet, forklarer Kristin Oudmayer, fagsjef i UNICEF Norge. Blant annet svarer 19 prosent at de har følt på ensomhet og utenforskap i julen, ifølge deres undersøkelser.

Ensomhet En vanlig definisjon er at ensomhet er å oppleve et savn av ønsket kontakt med andre. Man føler seg rett og slett alene.

Fire av ti i aldersgruppen 16–24 år har vært plaget av ensomhet de siste to ukene, og en av ti ungdommer sier at de mangler fortrolige venner.

Blant dem over 80 år oppgir over tre av ti at de er ensomme.

Den laveste forekomsten av ensomhetsfølelse finner vi blant unge voksne, personer i etableringsfasen og voksne etablerte.

Flere kvinner enn menn sier de føler seg ensomme.

Røde Kors viste i 2013 til at 60 prosent av barn og ungdom i Norge har opplevd å være ensomme. I underkant av halvparten av aldersgruppen har opplevd å bli holdt utenfor. Kilder: Røde Kors, Helsedepartementet, SSB, Folkehelseinstituttet

– Vi er ikke overrasket over at såpass mange gruer seg til jul, og tenker at det er et uttrykk for at julen har blitt så mye mer enn det tiltrengte lyspunktet i en mørketid, sier Oudmayer.

– For mange er førjulstiden og julen forbundet med stress, press, sorg over det som kunne ha vært og en følelse av utilstrekkelighet og ensomhet.

I hvilke sammenhenger kjenner du på det å være litt alene? Del din historie på Twitter, Instagram eller skriv til journalisten her.

Undersøkelsen til UNICEF viser:

• 400.000 nordmenn gruer seg til jul.

• Én av ti gruer seg til førjulstiden og julen.

• Ti prosent av de spurte sier de føler seg mer ensomme i julen enn ellers på året.

• 19 prosent svarer at de har opplevd utenforskap og ensomhet i julen.

• 11 prosent svarer at de føler seg triste i julen.

• 16 prosent svarer at julen forsterker følelsen av dårlig økonomi.

Sett denne? 1 av 3 barn og unge har slitt med ensomhet

Blogger snakker ut om ensomhet



Martine Halvorsen, kjent fra TV-serien «Sykt perfekt», har snakket åpent om ensomhet. Hun tok opp temaet på bloggen sin i høst og skrev blant annet at: «Jeg er ofte ensom og jeg ønsker meg en venn».

Bakgrunn: Martine Halvorsen (18) føler seg ensom

Innlegg fikk enorm respons. Mange hundre mennesker skrev til Martine og sa de kjente seg igjen. Det var unge og gamle, menn og kvinner, pensjonister og skoleelever.

– Vi later som alt er bra, men egentlig er mange av oss utrolig ensomme. Det er et samfunnsproblem, sier Halvorsen.

Hun var med da VG reiste rundt i Norge for å møte noen av dem som delte sin historie. For henne ble det flere sterke møter.

– Jeg føler ofte på ensomheten selv, men jeg snakker sjeldent om den. Å møte mennesker som tør å snakke om ensomheten har vært tøft, sier hun.

Sett denne? Stadig flere unge stresser seg syke

TA KAMPEN: Blogger Martine Halvorsen (18) er blant dem som ønsker å bryte ned tabuet rundt ensomhet. Hun har vært åpen om at hun selc har kjent seg ensom. Foto: Jørgen Braastad , VG

Mange unge er ensomme



Fire av ti i aldersgruppen 16–24 år oppgir at de er ensomme, viser en undersøkelse fra SSB.

Flere unge får ikke venner på skolen og i nærmiljøet, og føler seg utestengt. Hele 70.000 nordmenn har ingen nære venner å henvende seg til når de trenger noen å snakke med, viser tall fra Helsedirektoratet.

Helseminister Bent Høie kalte ensomhet et «folkehelseproblem» overfor VG i 2015.

– Å være ensom er like helseskadelig som å røyke. Ensomhet er en viktig årsak til tapt livskvalitet og for tidlig død. Vi er nødt til å ta dette mer på alvor, sa han.