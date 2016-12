Etter at VG skrev om #hverdagsensomhet har det kommet mange henvendelser fra nordmenn som vil dele sin historie. Her er noen av dem.

– Da mitt kull fylte åtte år, ble jeg bedt i min siste bursdag. Etter det ble jeg ikke bedt mer, sier William (19).

Han er fra Sørlandet og ønsker ikke etternavnet sitt på trykk. William forteller at han aldri fant seg til rette på skolen, fordi han var en stille og forsiktig gutt. Det var ikke før på videregående at han fikk seg en ordentlig venn. (les resten av historien lenger ned i saken).

William har følt seg ensom i mange år, og han er ikke alene.

I desember reiste VG rundt i Norge og møtte nordmenn som kjenner seg hverdagsensomme. Du kan lese historiene deres her. Mange kjenner seg igjen i historiene som ble fortalt, og ønsker å fortelle sin historie for å vise andre at de ikke er alene.

Marielle Tomine Konradsen (22):

UNG MOR: Marielle føler på ensomheten etter at hun mistet kontakt med klassevenninnene. Foto: Privat

«Jeg er samboer, mor til en gutt på to år og to bonusbarn. Å bli samboer med en tobarnsfar i en alder av 18 år snudde livet mitt på hodet. Jeg gikk fra å være en som dro ut i helgene, til å bli en kjedelig bonusmor med samboer. Å bli gravid gjorde det enda vanskeligere. Folk trakk seg tilbake, og jeg hadde ingen å prate med. Ingen jeg kunne dele erfaringer med, eller få tips av. Ingen spurte, ingen interesserte seg og ingen delte samme hverdag som meg. Å bli gravid i ung alder når du bor i en bygd gjorde meg mer ensom enn noen gang.»

Anonym mann (72):

«Jeg føler at ingen kjenner meg som den personen jeg egentlig er. På grunn av en ekstrem jobbsituasjon har jeg aldri stiftet familie, og min arbeidssituasjon fikk aldri aksept hos mine nærmeste. I en alder av 72 år sliter jeg voldsomt med ensomhet.»

Martine Halvorsen (18): – Å møte mennesker som tør å snakke om ensomheten, har vært tøft

– Det er forferdelig å føle seg ensom

Gro:

«Jeg har mange venner og stor familie, men likevel føler jeg meg så ufattelig ensom. Det er alltid jeg som må reise på besøk til venner. Det er så mye enklere for meg å reise ut, fordi jeg ikke har barn, får jeg høre. Jeg savner å få høre at jeg stikker innom deg i kveld. I stedet så må jeg alltid ut av døra for å være litt sosial.»

ENSOMHETEN: Tom Erik sliter fortsatt med minnene etter mobbing på barneskolen. Foto: Privat

Tom Erik Stende:

«Å sitte innenfor fire vegger er bare føde for ensomheten. På barneskolen slet jeg med mobbing, og 27 år senere kjenner jeg arrene godt fremdeles.»

Anonym kvinne:

«Tårene renner for jeg kjenner meg sånn igjen. Den tomheten man føler, og smerten. Skammen av å føle det sånn. Hvorfor skal man ikke ha det bra? Man er oppegående, frisk, trener, har flotte barn, jobb og ei bestevenninne som betyr alt … men likevel. Det er forferdelig å føle seg ensom og være alene om det. Noen ganger føles ensomheten så stor at det gjør vondt på psykisk og fysisk.»

– Jeg har ingen nære venner i byen som jeg kan henge med

Anita Amini (22)

LIKER SEG ALENE: Paal Andre Grinderud har valgt å være ensom i julen. Foto: Privat

«Jeg startet i syvende klasse på en ny skole. Jeg gikk fra å være klassens klovn, til å bli en sjenert jente. Jeg mistet kontakten med bestevenninnene mine fra den gamle skolen, og det har vært en sorgprosess jeg ikke helt har klart å komme meg igjennom.»

Paal Andre Grinderud:

«Denne julen har jeg valgt å være alene, men ikke ensom. Det valgte jeg fordi jeg ikke orker alt teateret som er rundt høytidsdagene. Hvorfor tenker folk at man er ensom, selv om en velger å være alene? Oftere og oftere føler jeg meg ensom sammen med andre. For meg er det heller viktig å velge ut noen ytterst få som jeg kan holde i hånden når livet vender og hverdagen blir skjør.»

Anonym mor:

«Jeg følte meg alene i julen fordi ungene skulle være med sin far. Vi er skilt. Ungene er min glede i julen.»

ROTLØS: Amalie Cathrine Wøhni har flyttet mye gjennom barndommen og i voksen alder. Derfor har hun ikke mange nære venner i dag.

Foto: Privat

– Det må bare bli en mer naturlig ting å vise omsorg

Amalie Cathrine Wøhni (19), Ålesund:

«Jeg har ingen nærre venner i byen som jeg kan henge med, heller egentlig ingen venninner jeg faktisk kan prate med. Jeg har flyttet så mye i løpet av mitt liv, så barndomsvenner har jeg ikke i nærheten. Jeg vet ikke hvordan jeg skal komme meg inn i en vennegjeng. Det er liksom litt vanskelig når man er lærling og ikke har klassekamerater. Det er dager hvor jeg føler meg så utrolig ensom, jeg føler at jeg bare råtner bort på hybelen, og det gjør meg så deprimert.»

William (19), Sørlandet:

«Videregående vil alltid stå igjen som selve vendepunktet for meg. I 2013 begynte jeg i en helt ny klasse, uten å kjenne noen. Preget av ti år med mye ensomhet og alenetid, prøvde jeg tidlig å ta kontakt med mine nye medelever. Da skjedde det noe spesielt. Jeg ble tatt imot med åpne armer av inkluderende og fantastiske folk som virkelig ønsket å bli kjent med meg. Vi dannet raskt et unikt felleskap som jeg aldri noen sinne har vært en del av tidligere.»