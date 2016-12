Familien Heggholmen laget en spesiell julehilsen - nå tar den av på nett

Familien Heggholmen skulle bare lage en julehilsen på Facebook. Nå er den delt flere tusen ganger.

– Vi tenkte, som mange tenkte i disse dager, at vi skulle lage en liten julehilsen til venner og kjente. Men så hadde det jo vært gøy å gjøre noe litt annerledes, forteller Karine Heggholmen.

Og litt annerledes ble det. Familien fant ut at de skulle prøve å bruke videoen til noe litt mer, når de først gjorde en ekstrainnsats, skriver ba.no, som omtalte saken først.

– Da fikk vi et innfall om at det skader jo ikke å prøve å hjelpe noen samtidig, forteller Karine.

– Fint å se at vi brukte en halvtime på noe som virker



Videoen viser en noe stresset familie som med plakater forsøker å ønske god jul til venner og kjente. Etter hvert kommer også en oppfordring om å sende penger til Røde Kors, og de som tilbringer julen i Aleppo.

Karine tenkte at det burde gå an å vise både datteren og facebookvennene at det ikke er så vanskelig å hjelpe folk, heller ikke fra innenfor husets fire vegger.

– Det trenger jo ikke å være så omfattende og vanskelig å forsøke å hjelpe litt, og ettersom videoen jo har spredt seg og folk har sendt penger, så er det kjekt å se at det vi brukte en halvtime på har hatt virkning, sier Karine.

– Fikk helt sjokk

Videoen ble lagt ut lille julaften, og er i skrivende stund sett over 6.200 ganger. Familien har fått epost fra Røde Kors med takk for innsatsen.

Datteren Guro Heggholmen (10) er overrasket over responsen videoen har fått.

– Jeg fikk helt sjokk, jeg. Jeg tenkte det kom til å være noen få som så den, men så har det blitt vanvittig mange, sier hun.

Nå er familien klare for julefeiring, og forteller at de er glade for at de kan gå inn i jula med en slik opplevelse.

– Vi er veldig takknemlige for all responsen. Det betyr mye for oss å se at budskapet har nådd gjennom. Når vi først hadde en tanke bak dette så var det veldig kjekt, sier Karine.