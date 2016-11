Vil hindre ensomhet: Åpner hjemmet sitt på julaften

Jostein og Anne Ingeborg synes det er trist at noen skal sitte alene på julaften. Nå inviterer de fremmede hjem til seg.

«Hei! :-) Vi er en liten familie på tre personer som bor på Bjerke i Oslo». Slik starter Finn-annonsen de publiserte i går.

«Normalt sett pleier vi å feire jul med familiene våre, men i år har vi lyst til å gjøre en liten vri på julefeiringen og heller glede noen som gruer seg til jul. Vi har ledige stoler rundt spisebordet som vi håper kan fylles», heter det videre i annonsen, som har fått svært stor respons i sosiale medier.

– Jeg er rørt av alle de gode tilbakemeldingene, og vil gjerne takke for det, men jeg synes virkelig ikke at vi ofrer så mye. Vi har flyttet i hus og har god plass til mange flere enn oss to voksne og den lille knerten vår, Aksel på seks måneder. Vi er så heldige at vi har store familier og mange venner, så vi ønsker å gi noe til dem som ikke er like heldige. Det skulle egentlig bare mangle, sier Anne Ingeborg Bjørnstad (33).

Hun jobber i HR-bransjen og er opprinnelig fra Elverum. Samboer Jostein Skoglund (34) er fra Oslo og jobber med IT.

Unge og ensomme



– Det er lett å tenke på de ensomme som eldre mennesker, men vi har allerede fått flere henvendelser fra folk på vår egen alder som gruer seg til å være alene på julaften, sier han.

– Vi har ikke bestemt ennå hvor mange vi kan ta i mot. Det får vi finne ut etter hvert. Målet er en hyggelig kveld med god julemat, julesanger, varme og mye hygge. Og kanskje vi kan bygge noen broer mellom de som kommer på besøk.

Selv om folk er ensomme hele året, er det noe spesielt med julen, sier Anne Ingeborg.

– Vi har hatt lyst til å bidra med noe tidligere og har vært i kontakt med ulike organisasjoner . Det er kjempebra det Røde Kors og andre bidrar med av julearrangementer, men vi fant ut at vi heller ville invitere hjem til oss selv. Noen synes kanskje det hyggelig med en litt mer personlig og intim julefeiring, og i tillegg er det mer praktisk for oss å være hjemme nå som vi har en liten baby, sier hun.

Håper flere kan bidra



Paret, som bor på Bjerke i Oslo, ønsker ikke at fokuset blir på dem, men heller på temaet ensomhet.

– Det er så lett å tenke at man skal gjøre noe, det har jeg også gjort lenge. Nå bestemte jeg meg bare for å gjøre det. Vi oppfordrer andre til å gjøre noe liknende, hvis de har mulighet. Det store målet må være at ingen blir sittende alene på julaften mot sin vilje, sier Anne Ingeborg.

Hun og Jostein ser frem til å bli kjent med gjestene.

– Man får aldri for mange venner, mener de.

– Er menyen bestemt ennå?

– Nei, vi må jo ta litt hensyn til hva gjestene vil ha også. Men jeg er glad i lutefisk og Jostein liker ribbe, så kanskje vi skal velge pinnekjøtt, sier Anne Ingeborg.