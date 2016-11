Ut med store julebord – flere selskaper innfører egenandel

De store firma-julebordene er på retur. Noen kutter ut førjulsfesten, og det er blitt vanligere med egenandel.

Samtidig er det «business as usual» i mange bransjer, men det er avdelingsjulebord som gjelder. Det viser en ringerunde VG har foretatt til noen større selskaper og restauranter og hoteller, de fleste på Vestlandet.

Flere firmaer som er hardt rammet av oljeprisfallet har droppet julebordet.

Avspises med julelunsj



Hverken Statoil, Aker Solutions eller oljeserviceselskapet Schlumberger arrangerer julebord lenger.

I år er det kroken på døren for slike arrangement i det statskontrollerte oljeselskapet som rundt nyttår regner med å ha i underkant av 21.000 ansatte.

– Fra i år har vi kuttet ut julebord og oppfordrer til en julelunsj som arrangeres av arbeidsgiver, sier Morten Eek, pressekontakt i Statoil. Årsaken er at man ønsker å kutte kostnader og vise nøkternhet.

Selskapet har ikke gitt de ansatte julegaver de siste ti årene men velger å bruke 500 kroner per hode til et veldedig formål.

Heller ikke Aker Solutions spanderer julebord på sine 13.000 ansatte.

– I år som de to foregående årene, har selskapet besluttet ikke å avvikle julebord for ansatte eller dele ut julegaver. Dette i lys av markedssituasjonen, sier pressesjef Anne Cecilie Lund-Andersen i en e-post til VG.

Færre store arrangement

Nils Henrik Geitle, administrerende direktør for De Historiske Hotel og spisesteder. Foto: De Historiske

– Den generelle trenden i hele Norge er at de store julebordene er på vei ned, man inviterer ikke alle ansatte i bedriften til et svært julebord, sier Nils Henrik Geitle, administrerende direktør for De Historiske Hotel og spisesteder.

Dette gjelder ikke minst i Stavanger-området.

Budsjettet er ifølge Geitle ikke nødvendigvis lavere, men det er mer fokus på maten, ikke masse underholdning og full fest etterpå.

Topp Arrangement, et eventbyrå i Stavanger-regionen, kjører halvparten av antall julebordshow på Sola sammenlignet med hva de hadde i 2015. I Bergen starter de opp med julebordshow i år.

– Vi merker at noen i oljebransjen ikke har julebord i det hele tatt mens de som har, ikke leier inn de største komikerne og band men satser mer på lokale artister, sier daglig leder Kristian Ugelstad til VG.

Egenandel

Geitle i De Historiske sier flere firmaer har begynt å bestille catering for å ha julebordet på arbeidsplassen, selv om de fleste fortsatt går ut og spiser.

– Vi ser også at flere og flere må betale en andel selv, og det tror jeg mange aksepterer. Innen statlige foretak er det helt vanlig at folk må ut med egenandel når de skal ut og spise, sier han.

Særlig i Rogaland har man merket innstramningene.

– Vi har hatt et vanskelig marked i noen år, og i år er det noe færre julebordsbookinger enn i fjor. Det ligner ikke på det som var i storhetstiden, men det er slik en forventer i forhold til dagens marked, sier Laila Neverdahl, direktør for Clarion Hotel Energy på Madla og Clarion Hotel Air på Sola.

– Den store nedgangen hadde vi fra 2014 til 2015, da var det dramatisk. Men fra i fjor til i år har vi hatt en liten økning. Vi ser lyset i tunnelen, sier direktør Ivan Vågstøl ved Clarion Hotel Stavanger. Han er også sjef for Clarion Bergen Airport og der har de like mange julebord som i fjor.

På Solstrand Hotel & Bad i Os utenfor Bergen er det også «business as usual».

Victoria Hotel i Stavanger har ingen nedgang i antall julebordbestillinger fra i fjor.

Media

En annen sektor som er preget av mørke skyer, er mediebransjen.

NRK holder ikke et samlet julebord for alle ansatte, det er opp til den enkelte avdeling. TV-kanalen sponser middagen med 451 kroner per ansatt, om det så er ute på restaurant eller privat hos en kollega.

VG, som tidligere i år la ned lokalkontorene og nedbemannet med rundt 40 årsverk, dekker julebord for ansatte med inntil 750 kroner per snute, men kuttet i år ut julegaver til pensjonister og enker/enkemenn. Pensjonistene får fortsatt julelunsj betalt av bedriften. Fra og med neste år er det også slutt på julegaver til de ansatte.

Aller Media, som har nedbemannet kraftig, skal ikke ha noe stort felles julebord, men åpner for å sponse avdelingsvise juleavslutninger.