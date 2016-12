SV-politikere nektet å synge «Deilig er jorden»

Tre SV-politikere i Molde nektet å synge den kristne julesangen sammen med resten av kommunestyret. De reiste seg og forlot møtesalen i protest.

Som vanlig på siste kommunestyret før jul, skulle de folkevalgte i Molde avslutte med allsang av «Deilig er jorden». Det nektet SVs tre representanter å være med på, skriver Romsdals Budstikke.

Mens de andre lokalpolitikerne reiste seg opp for å stemme i, forlot Bjørn Jacobsen, Kim Thoresen-Vestre og Thor A. Nagell rådhussalen i protest. De ville ikke synge den kristne julesangen.

Gruppeleder Kim Thoresen-Vestre ligger lørdag til sengs med høy feber, men til lokalavisen sier han at de tre gikk fordi de mente det ikke passet med forkynnende julesanger i etterkant av et kommunestyremøte.

– Det var en sang, og vi så ingen grunn til å bli værende. Vi blir gjerne med og synger julesanger av full hals så lenge vi ikke trenger å blande inn Gud, Jesus og den hellige ånd, sier han til Romsdals Budstikke.

– Ville følt ubehag ved å synge en kristen salme



Ifølge Thor A. Nagell var det ikke var snakk om en demonstrasjon:

– «Deilig er jorden» er en dypt religiøs sang. Ingen av oss tror på Gud. Derfor kan vi heller ikke stå der og synge «prektig er Guds himmel». Jeg ville følt ubehag ved å synge en kristen salme, sier han til VG.

Tidligere stortingsrepresentant Bjørn Jacobsen sier at SVs representanter først og fremst gikk fordi de ville feire en viktig politisk seier.

– Vi ville feire at vi hadde hindret Ap i å selge Moldes kraftaksjer. Det hadde vært et tøft møte, og jeg var ekstremt provosert over varaordføreren. Da ville jeg ikke være der og bli påtvunget en kristen sang, fastslår han.

– Kunne dere ikke bare stått der mens de andre sang?

– Jeg er ikke kristen og har ikke lyst til å synge en kristen sang. De som har lyst må gjerne synge «Deilig er jorden» døgnet rundt, men jeg har ikke lyst til det, sier Jacobsen.

– Dessuten var det ikke bare vi fra SV som gikk. Det var andre også, uten at jeg talte hvor mange.

SVs partisekretær ville selv sunget



SVs partisekretær Kari Elisabeth Kaski er orientert om torsdagens julesangnekt i Molde. Hun sier det er opp til hver enkelt SV-politiker å avgjøre hvilke sanger de vil være med og synge.

VILLE SUNGET: SVs partisekretær Kari Elisabeth Kaski har ikke problemer med å synge «Deilig er jorden». Foto: Helge Mikalsen , VG

– Det er en avgjørelse enhver SV-representant selv er i stand til å ta, sier Kaski til VG.

– På egne vegne synes jeg «Deilig er jorden» er en veldig fin julesang som jeg gjerne synger uten å være kristen.

Varaordfører ble svært overrasket



Det var varaordfører i Molde, Sidsel Rykhus (Ap), som ledet torsdagens kommunestyremøte. Hun ble svært overrasket da SV-representantene reiste seg for å gå.

– Jeg takket for en lang dag i kommunestyret og sa at vi skulle avslutte året med å synge «Deilig er jorden». Så hører jeg at det begynner å bli uro i salen, så jeg klubber litt forsiktig så vi kan begynne å synge. Da ser jeg plutselig at noen går, forteller Rykhus til VG.

Ifølge varaordføreren er det tradisjon for kommunestyret i Molde å synge Deilig er jorden på det siste kommunestyret før jul. Det samme gjøres i fylkestinget i Møre og Romsdal.

– Det tar seg faktisk ikke ut



– Det er greit at de ikke vil være med og synge, men de hadde jo ikke trengt å storme høylytt ut. Det tar seg faktisk ikke ut, mener Rykhus.

– I det samme møtet hadde de stått på talerstolen og snakket om hvor varmt og inkluderende SV er i motsetning til kalde og ikke-inkluderende Høyre og Frp. Jeg synes ikke akkurat oppførselen deres vitner om varme og inkluderende verdier.

Varaordføreren ser ingen grunn til å endre på opplegget til neste desember-møte i kommunestyret:

– Nå er det ordføreren som planlegger møtene, men hvis det er opp til meg, blir det allsang av «Deilig er jorden» også neste år, sier hun.

Frivillig å synge i Sunndal



Også i kommunestyret i Sunndal er det en årelang tradisjon å synge «Deilig er jorden» på det siste møtet før jul. Der har de imidlertid en annen ordning enn i Molde.

– Etter at det kom protester fra noen SV-representanter for mange år siden, begynte vi å heve møtet og gi dem som ikke ville synge mulighet til å gå, forteller ordfører Ståle Refstie (Ap).

I år var det ifølge ordføreren to som gikk før allsangen begynte. Han synes ikke det er noen grunn til å legge opp til konflikt hvis det kan unngås.

– Derfor har vi valgt å ha en pragmatisk tilnærming til dette. Samtidig er «Deilig er jorden» den sangen vi har sunget i alle år. Og vi har hatt flere muslimer i kommunestyret som synes det er en koselig sang å synge, sier Refstie.