Slik blir juletrafikken

Torsdag blir den store utfartsdagen for de som skal fly hjem til jul. For de som velger bil, buss eller tog, er det ventet like mye trafikk på fredag.

– Som vanlig er det fullt trøkk på avgangene rett før jul, og vi har satt opp større fly på innenlandsrutene 21., 22. og 23. desember. Det er fortsatt ikke helt utsolgt, men de som ennå ikke har kjøpt billett, må kanskje reise på et annet tidspunkt enn de hadde sett for seg, sier Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS.

Han forteller at det særlig er kamp om plassene til Nord-Norge.

– Jeg vil anbefale alle å begrense håndbagasjen og å plassere noe av det under setet foran, av hensyn til sine medpassasjerer som kommer etter, sier Johansen.

Han er ikke i tvil om at flypassasjerene er på sitt mest stressede i julen. Ikke minst på grunn av alle gavene som skal med.

– En jul hadde vi en mor som glemte igjen toåringen sin på flyet da de hadde landet. Hun hadde så mange gaver å huske at hun rett og slett glemte barnet, sier Johansen.

Han forsikrer at det endte godt – både med barnet og den stressede moren.

Glemte barn er en gjenganger i travle tider. En far glemte datteren på bensinstasjonen, mens en Tromsø-familie glemte selve dåpsbarnet på vei til kirken.

Mange reiser alene

Det spesielle denne julen er at flere barn enn vanlig reiser alene med fly, noe som kan ha sammenheng med at skoleferien for mange blir ekstra lang. Dermed blir det mer reising i romjulen, og for noen går turen mellom mamma og pappa.

– Det er flere tusen barn som skal ett sted i julehelgen og et annet sted nyttårshelgen. Disse passasjerene er de fineste pakkene vi har, og som vi skal ta ekstra godt vare på, lover Knut Morten Johansen.

Mange foretrekker toget når de skal hjem til jul, og NSB har satt opp ekstra lange tog, til sammen 23.400 ekstra plasser. Likevel begynner det å bli utsolgt på de fleste avgangene 22. og 23. desember.

– De som ennå ikke har kjøpt billetter må nok belage seg på å dra tidligere enn torsdag. Ellers er det fremdeles ledig på morgentogene på julaften, sier Liv Eggebø, kommunikasjonsrådgiver i NSB.

JUL PÅ SKINNER: NSB har satt opp tog med til sammen 23.400 ekstra seter før jul. Likevel er det snart utsolgt. Foto: JAN OVIND

Hun forteller om en helt egen stemning på togene som frakter folk hjem til jul.

– Så snart folk har funnet plassene sine, senker roen seg. Men så er det dessverre en del som stresser når de skal av igjen, og glemmer gavene sine, sier hun.

Følg med på været



Det største trykket på veiene blir også 22. og 23. desember.

– Når folk velger å kjøre er avhengig av været, men vi regner med en topp på lille julaften, sier trafikkoperatør Christofa Key-Nilsen i Statens vegvesen.

Hun råder folk til å følge nøye med på værmeldingene før de skal reise, spesielt de som skal over fjellet.

– Noen fjelloverganger er nattestengt og noen kan bli stengt på kort varsel, slik som Valdresflye, sier Key-Nilsen, som anbefaler å gå inn på veivesenets nettside og sjekke trafikkmeldingene på forhånd.

KLAR FOR KOLONNE: Vær forberedt på kø og kolonnekjøring dersom du skal over fjellet før jul. Foto: Kyrre Lien / SCANPIX

– Hvis det er meldt dårlig vær på fjellet, må man sko deg for kolonnekjøring og huske varme klær, nok mat og nok drivstoff. Ellers gjelder det for alle som skal ut å kjøre at de bør beregne god tid og holde køen.

Også riktig pakking av bilen er viktig. For eksempel kan løse gjenstander i bilen være farlig.

– Ikke alle tenker på at barnas nettbrett kan være svært farlig ved en kollisjon dersom den ikke er fastmontert, sier Key-Nilsen.

Til fjells i romjulen

– 22. og 23. desember er de store utfartsdagene, men mange har visst tenkt til å farte i romjulen også, sier Jarle Bugge, driftssjef i Nor-Way Bussekspress.

– Bussen fra Oslo til Trysil 2. juledag er for eksempel helt full. Og til Valdres begynner det også å fylles opp. Jeg vil absolutt anbefale alle å forhåndskjøpe billett på nett, for å sikre seg plass. Det er jo veldig trist hvis man ikke skulle komme seg hjem til jul.