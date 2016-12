Rektor: Julesangsensur var misforståelse

Elever ved en skole i Stavanger fikk beskjed om at «nisseunger» skulle byttes ut med «mennesker» og «jul» med «vinter» når de skulle synge julesanger. Men rektoren ved skolen hevder brevet var sendt ut ved en feil.

Da elevene i sjette klasse på Nylund skole i Stavanger fikk utdelt julesanger de skulle øve på, var vesentlige ord byttet ut:

«Nisseunger» var blitt til «mennesker», mens «snart er julen her på ny» skulle synges «nå er vinteren her på ny». «Julenissen kommer hit» var erstattet med «våre venner kommer hit», og «julelykt» var byttet ut med «vinterlykt».

Videre skrev Stavanger Aftenblad onsdag at juleavslutningen på Nylund skole var omdøpt til «desembersamling». Ifølge avisen fikk elevene heller ikke synge teksten på «Deilig er jorden». Den måtte de nynne.

Til avisen forklarte rektor Frøydis M.S. Anthonsen at det for to år siden var én forelder som klaget på at skolen la opp til julegudstjeneste.

– Derfor prøvde driftsstyret å ta hensyn til dette, og imøtekomme ønskene fra foreldrene, sa hun til avisen.

På spørsmål om hvorfor ordene «jul» og «nisser» er byttet ut, og elevene må nøye seg med å nynne «Deilig er jorden», svarte hun følgende:

– Noen som ikke ønsker julebudskapet ville oppfatte det som støtende at ordet «jul» inngår, for de henger seg opp i at når ordet «jul» er med, så må det også være noe kristent.

– Skulle ikke vært sendt ut



VG omtalte saken i 20.30-tiden onsdag kveld, og gjorde gjentatte forsøk på å komme i kontakt med rektor ved Nylund skole, Frøydis M.S. Anthonsen, uten å lykkes.

Få timer senere, sent onsdag kveld, avviser rektoren overfor Dagbladet at skolen ville sensurere julesanger.

Det som hadde skjedd, ifølge Anthonsen, var at skolens musikklærere hadde byttet ut noen ord i enkelte julesanger. Målet var å undersøke om foreldrene mente det fungerte bedre slik.



– Men det brevet skulle aldri vært sent ut, sier Anthonsen til Dagbladet.

Ifølge Anthonsen endte dermed den endrede julesangteksten hos én klasse ved en feil.

Også Liv Runesdatter, musikklærer på Nylund, sier saken beror på en misforståelse.

– Det er originalversjonene som skal synges på fredag, de ligger også ute på nettsidene til klassene, sier Runesdatter til NRK.

Hun bekrefter imidlertid at teksten på «Deilig er jorden» skal nynnes, men understreker at det først og fremst er et musikalsk og dramaturgisk grep.



Da VG tidligere onsdag kveld var i kontakt med skolesjef i Stavanger kommune, Jørn Pedersen, sa han at han kun kjente saken gjennom det som hadde stått i media.

– Jeg har ikke hatt anledning til å undersøke dette nærmere i kveld, men vil ta kontakt med rektor ved Nylund skole i morgen tidlig for å høre hva som ligger bak, sier han til VG.

Diskusjoner om julesamlingen



Rektor Anthonsen forklarte først til Stavanger Aftenblad at det har vært diskusjoner blant foreldrene ved Nylund skole om hva som skal være innholdet i årets julesamling.

Mens noen ønsket å beholde de gamle juletradisjonene, ville andre ha en mer alternativ samling.

FAU reagerte



FAU-leder ved Nylund skole, Arvid Berentsen bekreftet over VG at de hadde forstått det slik at julesangene var skrevet om, noe FAU er motstandere av.

NEGATIV: FAU-leder Arvid Berentsen er ikke enig i skoleledelsens måte å markere jul på. Foto: Privat

– Vi ønsker en annen løsning som gir en større grad av valgfrihet, sa Berentsen, og skiserte:

De elevene som har foreldre som ikke vil at barna skal i gudstjeneste, kan etter FAUs forslag ha en julesamling på skolen med mindre kristne elementer.

De elevene, som på grunn av foreldrenes livssyn ikke kan være med på noen av disse arrangementene, kan med FAUs opplegg få vanlig undervisning.

Tror humanistisk versjon ville støtt foreldre



FAU kom ifølge Berentsen med sitt forslag i oktober, men det ble nedstemt med knapt flertall fordi lærerne mente det ble for kort tid å gjennomføre det på. Opplegget er vedtatt gjennomført til neste år.

– Vi er i utgangspunktet tilbakeholdne med å legge oss borti detaljer i musikkundervisningen. Jeg innser at foreldre som gjør det kan være en pest og plage, medgir FAU-lederen.

Han sa imidlertid tvert nei til at elevene skulle synge en omskrevet versjon som Humanist Forlag har gjort av «Deilig er jorden».

– Jeg skjønte at den ville støte flere foreldre i bibelbeltet her. Derfor trakk jeg skikkelig i nødbremsen da rektor spurte meg til råds om den, sier Berentsen.

– Omskrivningene av de øvrige sangene syns jeg er underlige, men de er kanskje ikke så ille at vi som foreldre bør gripe inn med et forsøk på detaljregulering.

– Ikke-troende reagerte på påskegudstjeneste



Etter det FAU-leder Arvid Berentsen kjenner til, har det ikke kommet noen klager fra foreldre i forkant av årets julesamling.

– I forbindelse med en påskegudstjeneste for noen år siden, ble det klaget på at elevene deltok i forkynnelse da de sang påskesanger. Så vidt jeg vet, var det en familie med ikke-troende bakgrunn som reagerte, sier han.

– Jeg er helt sikker på at det ikke ville blitt noe rabalder i foreldregruppen dersom sangene hadde blitt sunget i sin originalversjon, sier han.

Berentsen presiserer at skolen ikke hadde noen revidert ordning i forbindelse med Lucia-feiringen, som er til minne om en katolsk helgen.

– Nissen, som er basert på en annen katolsk helgen, blir sensurert fordi han ikke er stueren. Jeg begriper ikke hvorfor den ene helgenen er stueren og ikke den andre, sier Berentsen.

– Tror du barn ved skolen opplevde å bli ekskludert med det gamle opplegget?

– Jeg har ikke oppfattet at det har vært noen form for tvangsforkynning. Hvis man hadde hatt aktiv påmelding, ville det gått greit. Jeg synes ikke at unger har vondt av å gå inn i en moské hvor det bes, og jeg har heller ikke problemer med at unger er i en kirke, svarer FAU-lederen.