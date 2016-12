Margrethe inviterte ensomme til alternativ jul – ble overveldet av oppmøtet

Alle som deltok fikk gratis julemat og julegaver. Hele byen stilte opp, forteller initiativtageren.

Det var først tenkt som et lite prosjekt. Kanskje kom det tyve personer. Dersom det kun kom tre-fire kunne hun bare arrangere middagen hjemme hos seg selv.

Men på dagen kom det hele 120 gjester.

– Det er helt fantastisk og overveldende. Jeg var ikke forberedt på det, sier initiativtager Margrethe Stang til VG.

Stang jobber til daglig for barnevernet, og forteller at hun kom på ideen om å arrangere en alternativ julefeiring i kulturhuset EPA i Sarpsborg for en måned siden.

– Dette er noe jeg alltid har brent for. Det er veldig trist at det er noen som ikke får til å feire jul hjemme, sier hun.

Alle fikk gaver

På julemenyen sto det ribbe, fisk, vegetarmat og en afrikansk lammegryte.

– Vi valgte å ha buffet siden det kom så mange forskjellige mennesker, sier Stang.

I tillegg til middag fikk alle gjestene én julegave hver. Gavene var donert fra privatpersoner og bedrifter fra nærområdet. På én uke mottok Stang rundt 150 gaver.

Blir tradisjon

Gjestene var i alle aldre, fra to måneder til 80 år, anslår Stang. Dessuten kom det gjester fra flere land og med ulik bakgrunn.

– Jeg var veldig spent på hvordan folk skulle komme overens, men det gikk veldig bra. Praten gikk bra og det virket som om gjestene koste seg, sier hun.

Nå har Stang og de andre ildsjelene bak arrangementet bestemt at dette skal bli en tradisjon. De har stiftet en forening og har allerede fått flere henvendelser av bedrifter som vil gi sin støtte.

