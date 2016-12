Juleværet: Grønn, mild jul over hele landet

Alt tyder på at vi får den grønneste julen på mange år – over hele landet fra sør til nord.

Gruer du det til glatte trapper, skittengrå snøfonner og tøffe tak med å måke oppkjørselen? Slapp av! Du kan trygt glemme hvit jul i år.

Langtidsvarslene ser ut til å ha bestemt seg- og viser tre uker med samme værtype: Mildt i Sør-Norge, og svært vått og vindfullt i nord.

Tøft i fjellet

– Du må ganske godt opp i fjellene, og gjerne nord i landet, før du vil se nedbør som snø. Men det kan likevel bli tøft på fjellovergangene både i sør og nord før jul, som følge av kraftige lavtrykk, sier meteorolog Frode Håvik Korneliussen i StormGeo,

– Denne værtypen legger seg til nå i løpet av to-tre dager i denne uken, forklarer han.

Han lager månedsvarsler for kunder i kraftbransjen – hvor kaldvær og regn betyr alt for blant annet strømprisene. Hver fredag og tirsdag leverer han nye vurderinger av været en hel måned fram i tid.

Høytrykk bestemmer

Håvik Korneliussen forklarer:

Prognosene viser at det legger seg til et stort høytrykk over Kontinentet, og dette ligger og stenger for alle lavtrykk. Det strekker seg også inn over Sør-Norge, slik at lavtrykk og stormer presses i en nordlig bane inn mot Nord-Norge. Samtidig setter dette opp mye sørlig vind inn over hele landet, slik at temperaturene kan ligge hele fem grader over normalen i Nord-Norge, og inntil fire grader over normalen i Sør-Norge.

Dette ser ut til å vare fra det starter denne uken, til juleuken, romjulen og inn i januar.

Hovedsignalene for været er slik:

Østlandet og Midt-Norge får milde uker, og for det meste tørrvær.

Vestlandet får milde uker, men ser ut til å få besøk av kraftige nedbørsfronter innimellom.

Nord-Norge får mange lange perioder med sørvestlig kuling, innimellom kanskje storm, og nedbør hovedsakelig som regn i lavlandet.

Svake alternativer

Prognosene viser litt dalende temperaturer i Sør-Norge fram mot julaften, men fortsatt mildt.

Det vil alltid være usikkerhet knyttet til en slik prognose, men Håvik Korneliussen mener at prognosene har funnet sin hovedtrend for julen.

– Det er to svake alternativer, nemlig at høytrykket over Europa trekker seg, med den følge at hele Sør-Norge får lavtrykk og regn. Det andre alternativer er helt motsatt – at høytrykket går så langt nord av lavtrykkene presses i en sørlig bane og inn over Kontinentet i stedet. Dette vil i så fall kunne gi bra veller, ær, og noe kjøligere, i hele landet.

– I slutten av november meldte vi at vinteren så ut til å bli kald og tørr?

– Ja, det var svært entydige og sterke signaler på det, men det har slett ikke slått til. Hvorfor vet vi ikke. En kollega som studerer dette, antyder at signalene var for sterke, og at de store værsystemene har slått kontra av en eller annen grunn. Det vil alltid være usikkerhet knyttet til slike signaler.

Her er månedsvarselet:

Uke 1 (13.-18.des): Høytrykk etablerer seg over Sør-Skandinavia og Kontinentet, som gir et skifte i værregimet torsdag-fredag. Lavtrykk fra Atlanterhavet dyttes nordover mot Arktis, mens frontene med nedbør går inn mot Nord-Norge. Dette starter en lang periode med mildt og forholdsvis tørt vær i Sør-Norge.

Nedbør: 50–80 prosent av normalen

Temperatur: Svært mildt mot slutten av uken, 3–4 grader over normalen

Uke 2 (19.-25. des.): Svært sterke signaler om fortsatt sørvestlig vindregime, som gir forholdsvis tørt vær i Skandinavia og svært mildt vær. Hvit jul neppe sannsynlig i store deler av Skandinavia. Mer enn 50 prosent sannsynlighet for at lavtrykkene sendes mot Barentshavet. Alternativt kan høytrykket gå lenger nord, og sende lavtrykkene mot Kontinentet (15 prosent) eller at høytrykket trekker seg og slipper lavtrykkene mer inn mot selve Skandinavia (25 prosent).

Nedbør: Tørrere enn normalt, 40–60 prosent av normalen

Temperatur: Svært mildt signal – inntil 5 grader over normalen i nord, og deler av Sør-Norge.

Uke 3 og 4 (26.des – 8. jan): Hovedsignalet for begge ukene er fortsatt det samme været som i uken før jul, og i romjulen: Lavtrykkene sendes mot nord, og Skandinavia ligger i en mild sørvestlig luftstrøm. Dette støttes med 80 prosent sannsynlighet i uke 3. Uke 4 gir større usikkerhet, men fortsatt dominerer tørre og milde signaler.