Her møter Sandra Borch broren sin for første gang

I går fikk Sp-politiker Sandra Borch (28) se broren Sam (18) for første gang. Snart får hun møte enda en bror og søster hun aldri har truffet før.

– Jeg har alltid hatt lyst til å møte halvsøsknene mine, sier Borch på telefon fra Panama.

Da hun landet i går fikk hun endelig møte broren Sam (18). Mandag kommer også Luc (21) og Sofia (15). De bor i Alaska, mens det er deres felles far som holder til i Panama.

– Før jeg var med i NRK-programmet «Hva har du i bagasjen?» for tre år siden, hadde jeg ikke hatt kontakt med min biologiske far siden jeg var ett år gammel. Da møtte jeg også de to minste søstrene mine, som nå er seks og åtte år, forteller Borch.

For første gang skal hun feire jul sammen med alle halvsøsknene sine. I Norge har Borch vokst opp med en lillebror.

Les også: Sandra Borch vil tilbake i rikspolitikken

Søsken i Alaska og Panama



– Det var veldig spesielt å møte Sam for første gang i går. Man merker ikke før man møtes hvordan søskenkjemien stemmer. Det gjorde den fra første sekund, forteller 28-åringen.

– Vi har gått glipp av mange år, men har allerede blitt godt kjent etter å ha tilbrakt gårsdagen og i dag sammen. På mandag kommer de andre to, og det gleder jeg meg til.

Borch har alltid visst at hun har søsken, men mens hun er oppvokst i Norge, har de bodd i Alaska. Deres felles biologiske far er norsk, men jobber og bor i Panama. Julen skal feires med faren og hans nye storfamilie.

– Det blir en annerledes jul for ei som er oppvokst på gård og vant til pinnekjøtt og ribbe. Her blir det kalkun og julefeiring 1. juledag, forteller Borch.

Les også: Sandra Borch trekker seg fra TV-program etter drapstrusler

Julefeiring i 30 grader



Det er ikke så lenge siden søsknene bestemte seg for å møtes i Panama. Etter å ha hatt kontakt med den eldste broren på Facebook, hadde Borch plutselig booket flybillett.

– Det er jo julegave nok i seg selv å få møte sine søsken for første gang, sier hun fornøyd.

– Nå prøver jeg å vende meg til varmen. Det er 30 grader nå klokken fire på ettermiddagen, men det skal man jo ikke klage på.

Les også: Illsint Navarsete skjelte ut egen ungdomsleder