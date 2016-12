– Glemmer aldri han som kjøpte samme armbånd til kona - tre år på rad

Hos gullsmeden byttes det ringer om dagen. Og det er ikke for å love hverandre evig troskap.

I romjulen er det ofte flere kunder som skal bytte varer enn kunder som skal handle i butikkene.

– Noen vil bytte farge hvis de har fått en ring med sten. Men de fleste som kommer hit for å bytte skal bare ha ring i en annen størrelse. De er fornøyd med gaven i seg selv, forteller assisterende butikksjef hos David-Andersen på Karl Johan, Hanne Johansen.

Få har bommet så voldsomt som mannen kjøpte et stort og massivt gullkjede som kona ikke likte.

– Jeg glemmer det aldri. Kona kom og kjeftet på betjeningen fordi mannen hadde brukt alt for mye penger på noe hun aldri kom til å bruke, sier Hanne Johansen.

Hun glemmer heller ikke kvinnen som fikk det samme armbåndet tre år på rad.

– Da hun kom hit for å bytte, fortalte hun hun hadde to av den samme fra før. Og hun hadde fått alle av ektemannen. Han hadde i alle fall en stilsikker smak, sier assisterende butikksjef, Hanne Johansen.

BYTTER: Assisterende butikksjef hos David-Andersen på Karl Johan, Hanne Johansen. Foto: Tore Kristiansen , VG

Men de fleste som kommer til gullsmeden for å bytte etter jul, bytter ringer. Guro Aursand Iversen (35) er en av dem.

Hun tok like godt med seg giveren, ektemannen Jakob Høglund (34) .

Han hadde bommet på både størrelse og stil, selv om han hadde gjort et godt forsøk. Han visste hvilket merke kona likte, og lette frem kvitteringen fra vielsesringene for å finne riktig størrelse.

Men så var det noe med fasongen på ringene som gjorde at «riktig størrelse» ikke ble riktig likevel. Og designet falt heller ikke helt i smak.

Jakob Høglund forsikrer at han likevel ikke ble fornærmet.

– Det er jo alltid risikofylt å kjøpe smykker, sier han.

– Og vi har vært sammen i 12 år, så da tør vi å si i fra, sier Guro, på vei ut fra gullsmeden med to ringer som hun er godt fornøyd med.

- Går bare ikke med noe sånt

De fleste VG treffer på byttejakt er kvinner. Søstrene Camilla (18) og Ingrid Johannessen (21) skal bytte klær.

– De var bare ikke fine! sier søstrene.

– Jeg fikk en kosejakke med pels, forteller Camilla.

– Fra hvem?

– Tante og onkel.

– Tror du de blir lei seg når du bytter?

– Nei, De sa at jeg kunne bytte hvis jeg ikke likte den. Jeg sa at jeg ikke kom til å gjøre det, men visste at jeg ville bytte likevel, avslører Camilla.

Klærne var fra Bik Bok og hadde byttelapp, så nå har hun fått en fin joggedress i stedet.

VANSKELIGE: Ikke lett å kjøpe klær til Camilla Johannessen (t.v) og Ingrid Johannessen Foto: Tore Kristiansen , VG

Storesøster Ingrid har byttet to gensere.

– Den ene hadde en meter lang hals som skal brettes over skuldrene. Jeg går bare ikke med noe sånt! Den andre var lang og silkeaktig, gjennomsiktig, sort. Helt forferdelig. De kom i samme gave.

– Fra hvem?

– Fra samme tante og onkel.

– Og de blir ikke lei seg for at du bytter?

– Nei, de handler i butikker hvor de vet at vi kjøper klær, så de regner nok med det.

– Hva byttet du til?

– En fin hvit jakke og en tilgodelapp på Gina Tricot, sier hun. Og legger til:

– Det er jo ikke lett å kjøpe klær til oss.

Kosmetikken kastes

Folk som prøver å bytte julegaver. Søstre som skal bytte kosmetikk: Fredrikke Sogn Hollænder (med hvit bærepose i papir) og Emilie Sogn Hollænder FOTO:TORE KRISTIANSEN,VG Foto: Tore Kristiansen , VG

Søstrene Fredrikke (22) og Emilie (19) Sogn Hollænder er i byen for å bytte kosmetikk-gaver.

– Vi har fått mye kremer og body lotioner av familie og venner. Slikt har vi så mye av fra før, så det bare blir liggende til det kastes til slutt, sier Fredrikke.

Hun ble positivt overrasket da de kom til et parfymeri på Frogner som tok varene i retur uten kvittering, og ga dem penger tilbake i stedet for tilgodelapp.

Men det gjaldt bare for varene som var kjøpt akkurat der. Nå leter søstrene etter parfymerier hvor de kan bytte de andre produktene.

Det er ikke første gang søstrene bytter julegaver.

– For tre år siden fikk jeg noen veldig fargerike truser med dyremotiv. Tror det var fra moren min. Det var jo en hyggelig tanke, men jeg kunne ikke bruke dem!

– Hva sa hun da du byttet?

– Hun fikk ikke vite det. Men hun får vite nå da, hvis hun leser VG.

Feil form og farge

IKKE HELT BLINK: Eva Olssøn og datteren Leonore Olssønn benyttet romjulsåpne butikker til å bytte en gave. Foto: Tore Kristiansen , VG

Eva Olssøn er i byen for å bytte en bluse hun fikk av kjæresten til jul.

– Det var ikke den jeg hadde tenkt meg. Det var en helt spesifikk bluse jeg ønsket meg, forteller hun, på vei til Steen og Strøm for å bytte.

Datteren Leonore (13) var fornøyd med alle gavene hun fikk i år. Men i fjor fikk hun noe hun ikke kunne bruke.

– Jeg var 12 år, og fikk jeg en kjole som kunne passe til en fire-fem-åring. Den kunne ikke byttes, så den ligger på loftet.

– Hvem fikk du den av?

– Det var noe slekt langt unna. De hadde nok glemt hvor stor jeg var, sier hun.

– Er ikke Marcus og Martinus-fans

BYTTETUR: Richard Smitt-Ingebretsen med sønnene Sigurd (9) og Vetle (12) Foto: Tore Kristiansen , VG

Blant alle damene på bytte-tur treffer vi også trioen Richard (45), Sigurd (9) og Vetle (12) Smitt-Ingebretsen.

– Vi fikk bytte bok hos Ark og Lego hos Outland, uten kvittering. Det var ikke noe problem. Men Playmobilen har vi ikke fått bytte. Vi har prøvd både hos ToysRus og BR-leker, men begge steder krever de kvittering eller byttelapp, sir pappa Richard Smitt-Ingebretsen.

Når VG henvender seg til kundeservice hos de to kjedene får vi høre det samme. De vil ha kvittering eller butikkens egne klistremerke på lekene for at de skal bytte.

– Litt dårlig når jeg har vært god kunde der gjennom mange år, sier Richard.

Men sønnene er glade for at Ark tok til tilbake Marcus og Martinus-boken, for ingen av dem er fans! Nå har de fått Guinnes rekordbok i stedet. Legoen som de fikk byttet på Outland hadde de fra før.