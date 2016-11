Fem råd for å unngå å drikke deg under julebordet

Med enkle drikkeråd kan du unngå å ende opp med angst og fyllenerver etter årets store fest på arbeidsplassen.

– Det er ikke alle julebord som går like vilt for seg, men spesielt der det er fri alkohol, har nordmenn problemer med å begrense seg og drikker mer enn man vanligvis ville gjort, sier seksjonsleder Sturla Naas Johansen i RUStelefonen til VG.

Tjenesten har nå formulert et sett med råd (se nederst i saken) som skal redde deg fra for stort alkoholkonsum og flaue episoder på julebordet, samt fyllenerver og angst dagen derpå.

RUStelefonen har også fått utviklet applikasjonen Drikkevett, som kan lastes ned til smarttelefoner. Den gjør det mulig å følge sammenhengen mellom eget alkoholkonsum og promilleøkning i løpet av festen.

– Mange ønsker faktisk å ha bedre kontroll på alkoholforbruket sitt – nettopp for å begrense de negative konsekvensene ved rusen – men sliter med å selv styre inntaket i løpet av festen, sier Johansen.

Han mener de negative konsekvensene av julebordsfylla er åpenbare:

– Alle som går en fredag eller lørdag kveld i Oslos gater fra november og ut desember kan se pent kledde mennesker som ikke oppfører seg spesielt pent. I tillegg til alle urolighetene, har du skader som følge av fall, eller andre små og store ulykker, som gjør at de havner hos legevakten.

Johansen advarer også om at overdrikking kan føre til at folk gjør seksuelle tilnærmelser som de kan komme til å angre på senere.

– Når man har fått i seg litt ekstra, blir terskelen for seksuelle tilnærminger av verbal og fysisk art lavere. Det rammer ikke bare kolleger, men like gjerne betjeningen på stedet man er på, eller vilt fremmede mennesker.

Seksjonslederen sier Norge tilhører en overdrikkings-kultur som er utbredt i Skandinavia, men som ogsåfinnes i deler av Øst-Europa og Storbritannia.

– Det går tilbake til vikingtiden at når vi først drikker, skal vi virkelig kjenne på beruselsen. Det medfører visse typer risikoatferd, som vi ønsker å komme til livs med Drikkevett-appen.

– Vi vil at folk skal sette seg et mål for hvor påvirket de ønsker å bli, for det tror vi folk reflekterer over i relativt liten grad, sier Johansen.

Her er RUStelefonens fem julebordtips, basert på Drikkevettreglene:

1. Planlegg før du går ut hvor mye - og hva - du har tenkt til å drikke. Bruk Drikkevett-appen!

2. Spis godt før du drikker - og ikke drikk på tom mage. Det er også lurt å drikke et glass vann, juice, brus eller annen alkoholfri drikke mellom hver alkoholenhet du drikker.

3. Det er ingen skam å tåle minst. Er du syk, stresset, sover dårlig eller bruker medisiner, vil du tåle mindre alkohol enn når du er frisk og uthvilt.

4. Begrens inntaket av brennevin, og dropp shotting! Drikkekonkurranser gjør at promillen kan stige raskt, noe som kan få veldig ubehagelige, og i verste fall, farlige utfall.

5. Alliér deg på forhånd med én eller flere venner eller kollegaer, slik at dere kan følge hverandre trygt hjem fra julebordet hvis noen blir sterkt beruset og ikke klarer å ta vare på seg selv.