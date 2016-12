Elevene fortviler - skolens juletre saget ned for fjerde gang

For fjerde år på rad blir juletreet i skolegården på Lysejordet skole i Oslo saget ned. Lærere og elever fortviler.

Fredag morgen møtte lærere og elever ved Lysejordet skole i Oslo et trist syn. Også dette året har noen valgt å sage ned årets juletre:

– I år, klok av skade, satte vi opp et litt mindre tre. Vi hadde julekonsert på onsdag, men i går kveld ble treet kuttet ned, sier skolens rektor Ellen Bergsland til VG.

Hun forteller at skolen er svært berørt av hendelsen.

– Det er veldig aggressivt, og det rammer midt i hygge og juletradisjoner. Det er veldig krenkende, sier hun.

Det var TV2 som omtalte saken først.

Les også: Førjulsværet: Mildt, vått og glatt

Vil ha forsoning



– I julens glade budskap vil vi tilby forsoning hvis personen som har gjort dette melder seg. Jeg kan ikke forstå hvorfor noen vil gjøre dette, sier Bergsland.

Hun forteller at hendelsen kommer veldig overraskende, fordi skolen ligger i et veldig rolig område.

– Det er ikke masse uro, og det er ikke så mye som skjer. Men dette med juletreet skjer en gang i året, sier rektoren oppgitt.

Det er på Facebook-siden sin at skolen la ut meldingen om at juletreet ble saget ned:

– Nå er det 4. året på rad at dette skjer, og ja, vi blir både sinte og lei oss av dette. Mest av alt blir vi maktesløse fordi vi ser hvor mye dette treet betyr for de 560 elevene som går på Lysejordet, som er stolte av skolen og juletreet sitt, og som blir skremte av at noen kan gjøre en slik aggressiv handling mot dem med fullt overlegg . Julen betyr SÅ mye for dem, skriver skolen.

Skolen jobber nå med å anskaffe overvåkingsutstyr, opplyser rektoren.