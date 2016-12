Derfor pynter vi juletreet tidligere og tidligere

Irritert over naboer som pynter juletreet tidlig i advent? Antagelig er det du som er akterutseilt...

Ifølge flere juletreeksperter som VG har snakket med, er trenden de siste årene krystallklar: Treet kommer tidligere og tidligere inn i huset.

– Det er kommersialiseringen av julen som er årsaken, mener forsker Bente Alver ved Universitetet i Bergen.

– Folk bruker masse penger på julepynt av hus og hager. Da ønsker mange å utvide juletiden, sier Alver.

Hun påpeker at julepresset vi utsettes for fra tidlig oktober, gjør at selve treet kanskje ikke er så interessant som det en gang var, heller.

– I dag trekker mange barn på skuldrene av juletrær. Trærne er alle steder og der er ikke så stor forskjel på butikkenes juletrær og det man har hjemme, sier hun.

Forfatter og forsker Ann Helene Bolstad Skjelbred sier at fenomenet henger sammen med måten vi gjør juleforberedelsene på.

– For få år siden brukte vi masse tid på å vaske og bake til jul. Nå kjøper vi alt vi trenger og bruker tiden til å forberede fest og pynt. Dessuten er jula blitt mer og mer på barnas premisser, sammenlignet med før. Her et sted ligger svaret, sier hun.

Før i tiden var skikken at juletreet skulle tennes på julaften, det kunne til nød pyntes kvelden før, ifølge forskeren.

– Fenomenet med pyntede juletrær fra tidlig i desember har kommet mer og mer de siste årene. Både inne og utendørs, sier hun.

Trenden skaper utfordringer for juletreprodusentene, ifølge branseorganisasjonen Norsk Juletre.

– De siste årene har sesongen for salg av juletrær økt med to uker. Det gjør at selgerne må jobbe lenger, men selger omtrent det samme antall trær. Det svekker lønnsomheten. Når det er sagt, ser vi også at mange kjøper seg et adventstre som de pynter i lilla. Så kjøper de et nytt like før jul, sier daglig leder John Anders Strande.

Hvis treet skal vare fra tidlig desember til januar, er gode råd dyre for å hindre dryss. Strande har to råd:

– Masse vann og avstand til varmekilder. Da varer treet lenge.