– Hvordan man reagerer på ekstreme stressituasjoner er svært individuelt. Er man spenningssøkende, tåler man ting som andre kanskje ville tatt sin død av.

Det sier psykologspesialist Pål Grøndahl ved Oslo Universitetssyskehus.

Denne uken kom Joshua French kom tilbake til Norge, etter åtte års opphold i Kongolesisk fengsel. Der har nordmannen, som ble løslatt på humanitært grunnlag, sittet fengslet under forhold langt mer ekstreme enn hva som er vanlig i norske fengsler.

EKSPERT: Psykologspeisialist Pål Grøndahl ved Oslo Universitetssykehus. Foto: Anette Karlsen , NTB scanpix

Han har også opplevd at cellekameraten døde, og at han selv ble dømt for å ha drept han. En dom norske eksperter var svært kritisk til.

Hvordan takler man noe slikt?

Grøndahl presiserer at han ikke ønsker å uttale seg om French, og hans tilfelle, spesifikt, men snakker på generelt grunnlag om ekstremt stress.

– Se på de som står på skateboard ned Ullevålsveien uten hjelm, de har jo ikke frykt. Vår fysiske og psykiske utrustning danner grunnlag for hva vi tåler av belastninger, og det varierer svært mye fra person til person, forklarer Grøndahl.

Fysisk påvirker psykisk



Han påpeker at den fysiske tilstanden også er viktig for hvordan man reagerer psykisk:

– Er man sulten og tørst over tid, og får redusert almenntilstand, vil det også påvirke hvordan man klarer seg psykisk. Jo dårligere almenntilstand, jo mindre tåler vi. Man blir trøtt, irritabel og satt ut. Dyreforsøk viser at mus som utsettes for ekstremt stress over tid, faktisk dør av det.

DELTE: Tjostolv Moland og Joshua French delte celle. Eksperter på krisehåndtering fremhever betydningen av ikke å være alene i ekstreme stressituasjoner. Foto: Helge Mikalsen , VG

En annen ting som er vesentlig for hvordan man klarer ekstremsituasjoner, er om man er alene, eller har en eller flere å støtte seg på.

– Er du alene, viser all forskning at du lettere gir etter for gruppepress. Da kan du gjøre mange sprø ting for å tekkes andre. Du kan begynne å mistro deg selv, lure på om du er skyldig likevel, om du har gjort noe feil og så videre. Hvis man er to, er det mye lettere, da kan man støtte hverandre, si at dette skal vi klare, det er de andre som tar feil. Sosial støtte og noen som er i samme situasjon betyr mye for å redusere stress. Håp og det å føle seg forstått, er ekstremt viktig, mener Grøndahl.

Unni M. Heltne, psykologspesialist og daglig leder ved Senter for Krisepsykologi, påpeker at reaksjonene ofte er sterkere jo lenger og sterkere opplevelsen av fare er.

– Opplever man livsfare over tid, kan man få alvorlige langtidsvirkninger, sier Heltne.

Også hun understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag, og ikke ønsker å kommentere situasjonen til Joshua French spesielt.

SLITEN: Joshua French fotografert i fengselet i Kongo i 2010. Rettsaken mot ham og Tjostolv Moland var nettopp utsatt, og han var sliten. Foto: Helge Mikalsen , VG

Tre typer



Det finnes tre hovedtyper av reaksjoner på ekstremt stress, ifølge Heltne:

• At kroppen har vært i beredskap og på vakt så lenge, at når faren er over, er ikke kroppen ikke i stand til å slappe av.

EKSPERT: Psykologspesialist og daglig leder ved Senter for Krisepsykologi, Unni M. Heltne Foto:SKP

• Flash-backs. At man opplever den truende situasjonen om igjen og om igjen, både i våken og sovende tilstand.

• At uskyldige lukter, farger eller rom kan minne om den truende situasjonen, og at man derfor unngår dem, selv om de i seg selv er helt uskyldige.

– Heldigvis finnes det gode behandlingsformer for alle tre reaksjonsformer. Vi vet mye om hva som hjelper, og det er god hjelp å få, sier psykologspesialist Unni M. Heltne ved Senter for Krisepsykologi.

Malaria og tuberkulose



En person med symptomer på sykdom, som kommer hjem til Norge fra et afrikansk land, vil måtte gjennomgå tester for smittsomme sykdommer.

– French trenger helsehjelp og vil få oppfølging av smittevernshensyn, opplyste statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse i forbindelse med løslatelsen.

Hun ville ikke kommentere helsesituasjonen hans ytterligere.

– Det er ikke slik at man automatisk legges i isolat, det vil avhenge av hvilke symptomer man har, og om man mistenker at pasienten har en smittsom sykdom, sier infeksjonsmedisiner Kurt Hanevik ved Nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer ved Haukeland sykehus.

Han forklarer at diare og feber er de to vanligste symptomene for nordmenn som kommer fra utlandet og blir lagt inn.

– Det første vi vil sjekke er nok malaria og tuberkulose. Det kan ta alt fra et par, tre dager, til noen uker.

Sjekker bredt



– Ved diare sjekkes en del bakterier og mikrober. Salmonella og parasitter er det man vanligvis finner. Etter et langt fengselsopphold er man kanskje under- eller feilernært og kan ha fått andre lidelser, sier han.

WHO har nylig erklært utbrudd av ebola i Kongo, og sovesyken som et resultat av bitt fra Ze-Ze-fluen, er utbredt i deler av landet.

– Det er ikke naturlig å teste for det hvis man ikke har tydelige symptomer, siden begge disse sykdommene stort sett finnes på landsbygda, og ikke i de store byene, sier Hanevik.

EKSPERT: Kurt Hanevik er indremedisiner ved Nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer ved Haukeland sykehus. Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

Får mange pasienter fra utlandet



Det er ikke uvanlig for norske sykehus å få overført pasienter fra hele verden.

– Det skjer ukentlig, og er ikke noe spesielt. Når det gjelder smitterisiko i utlandet, er den størst hvis man har vært på sykehus, eller for eksempel i fengsel, opplyser Petter Elstrøm, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Han understreker at det kommer en pasient til Norge fra utlandet, vil de først og fremst fokusere på den lidelsen pasienten har, så kommer smittevern som en ting vi gjør ved siden av.

– Det er fokus på at pasienten får riktig og nødvendig behandling, og testing av smittsomme sykdommer skal ikke forstyrre den behandlingen, sier Elstrøm.

Hva man ellers tester for hvis man er usikker på diagnose, er med utgangspunkt i pasientenes sykdomshistorie, symptomer og problemstillinger.