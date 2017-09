Joshua French utskrevet fra sykehus

Joshua French er utskrevet fra sykehus og klar til å ta fatt på et normalt liv, opplyser hans advokat.

– Han har det etter forholdene bra og ble skrevet ut for nærmere tre uker siden. Det er både han og familien veldig glade for naturligvis, sier Frenchs advokat Marius Graasvold til VG.

French har vært til behandling på sykehus siden returen fra Kongo 17. mai i år, etter å ha sittet åtte år i fengsel i Kongo.

– Selv om han er utskrevet, har både han og familien fortsatt behov for ro. Han vil nok selv uttale seg til offentligheten etter hvert, men tiden er ikke inne for det helt ennå, sier Graasvold.

– Det er mye praktisk som skal håndteres, men han er klar for å få etablert et normalt liv hjemme i Norge igjen. Det er det han fyller dagene med nå i første omgang.

«Går mye bedre»



«Det går mye bedre med Joshua, og han er nå ute av sykehuset», skriver søsteren hans på familiens blogg.



«Han ønsker å hilse og takke til alle dere som har støttet ham så mye opp gjennom årene. Han og vi i familien trenger fortsatt tid til å fordøye alt vi har vært igjennom, og ber om fortsatt forståelse for at vi ikke uttaler oss verken til media eller ellers, en stund fremover», skriver hun.

Det gikk 13 timer fra French var løslatt i Kongo til flyet hans hjem til Norge tok av.

Takket utenriksministeren

Moren til Joshua French, Kari Hilde French, skrev på familiens blogg i juli at hun sammen med advokat Graasvold møtte utenriksminister Børge Brende (H) etter sønnens hjemkomst 17. mai.

– Det var veldig hyggelig. Av de tre utenriksministrene som vi har hatt gjennom disse åtte årene, er han den som har gjort mest for saken, skrev Kari Hilde French.

Hun takket også for støtten og de mange brevene og kortene som støttespillere har sendt etter hjemkomsten.

Pågrepet i 2009

French ble sammen med kameraten Tjostolv Moland pågrepet i Kongo i mai 2009 etter at sjåføren deres ble funnet drept. Året etter ble de dømt til døden for spionasje, ulovlig våpenbesittelse, drapsforsøk, væpnet ran og for å ha dannet et kriminelt forbund. Begge nektet straffskyld.

Bare Moland ble dømt for selve drapet. I håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge, valgte de å ikke anke dommen.

Moland ble funnet død på cellen han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa i 2013, og et halvt år senere ble French dømt før å ha drept kameraten.

Statsminister Erna Solberg bekreftet 17. mai at French samme dag var blitt overført til Norge. Utenriksminister Børge Brende sa da at det ikke er snakk om en benåding eller en soningsoverføring, men at French ble overført på humanitært grunnlag.