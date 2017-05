Joshua French tilbake i Norge

Joshua French landet tidligere i dag i Norge etter å ha blitt løslatt fra fengsel i Kongo. Statsministeren varsler pressekonferanse klokken 18.

Norske diplomater har de siste årene jobbet intenst med å få den dødsdømte nordmannen hjem til Norge. UDs spesialutsending Arild Øyen har besøkt Kongo en rekke ganger, og holdt tett kontakt med kongolesiske myndighetspersoner i et forsøk på å løse den fastlåste situasjonen for French.

VG erfarer at Joshua French nå er løslatt fra fengselet i Kongo, og allerede har landet i Norge.



To hovedspor



De norske forhandlerne har jobbet langs to hovedspor: En benådning fra president Joseph Kabila, eller en soningsoverføring.

Enken i Kongo-saken: - French har lidd lenge. Nå må han og hans mor få forlate Kongo

VG skrev i februar om hvordan norske og kongolesiske myndigheter i stillhet har forhandlet frem en avtale som innebærer at dødsdømte Joshua French overføres til Norge.

Det er fortsatt uklart hva som har ført til en løsning på den langvarige saken.

– Klokken 18.00 i dag vil jeg og utenriksministeren holde en pressekonferanse om situasjonen til Joshua French. Dette er en sak som har engasjert og berørt mange de siste årene, skriver statsminister Erna Solberg på Facebook.

Bakgrunn: Hemmelig avtale kan få French hjem

Mente det hastet å få sønnen hjem



Joshua French fylte 35 år for en måned siden og har sittet fengslet i Kongo i åtte år.

Bakgrunn: Turen til Kongo som endte i tragedie

Nordmannens helsetilstand har flere ganger vært svært dårlig. I fjor lå French over fem og en halv måned på sykehus etter å ha kollapset på cellen nyttårsaften. Hans mor, Kari Hilde French, sa i februar til VG at det hastet å få sønnen hjem.

– Situasjonen har vært veldig alvorlig flere ganger tidligere. Nå er den alvorlig igjen. Jeg opplever at det haster å få Joshua ut, sa French til VG.

– Jeg er redd han ikke skal få hjelp tidsnok hvis noe skjer. Det er et stort problem i fengslene her i landet. Mange av fangene som dør kunne vært reddet hvis de hadde fått medisinsk hjelp tidligere. Når fangene først får hjelp dør de ofte på veien til sykehus eller like etterpå.

Trodd på løsning



Norske myndigheter har ved flere anledninger trodd at saken nærmet seg en løsning. Senest før jul i 2015, kort tid etter at avtalen om soningsoverføring var ferdigforhandlet. Også moren Kari Hilde French, som i lange perioder har bodd i Kongo for å støtte sin dødsdømte sønn, har tidligere fortalt om flere episoder der hun har vært overbevist om at det kun gjensto praktiske avklaringer før French kunne løslates.

– Vi har trodd flere ganger at det var i ferd med å løse seg. Skuffelsen når det likevel ikke skjer er først og fremst forferdelig for Joshua, men også en enorm nedtur for familien. Derfor orker jeg ikke å håpe. Det blir for slitsomt, sa hun i februar.

«Vil ikke våre lidelser ta slutt», spurte hun på bloggen sin for ti dager siden.

VG har vært i kontakt med Kari Hilde French i dag. Hun ønsker per nå ikke å kommentere saken. VG har også vært i kontakt med advokat Hans Marius Graasvold, som representerer French.

Graasvold opplyser at han kommer til å være til stede på pressekonferansen med statsministeren klokken 18.